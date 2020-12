Wetter an Weihnachten: Der Harz kann auf Schnee hoffen Stand: 19.12.2020 17:54 Uhr Sonne und Temperaturen von bis zu 11 Grad - so präsentiert sich das Wetter an diesem Wochenende. Weniger Tage vor Heiligabend gehen Meteorologen nicht von weißen Weihnachten in Niedersachsen aus.

Mit einer geschlossenen Schneedecke sei auf jeden Fall nicht zu rechnen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonnabend. Allenfalls im Harz könne es nach den derzeitigen Prognosen Schneefall an den Feiertagen geben.

Videos 12 Min Wie gut stehen die Chancen auf weiße Weihnachten? Diplommeteorologin Michala Koschak wagt eine Prognose. Außerdem hat sich Reporter Sven Trösch im Harz umgesehen. 12 Min

Regen und milde Temperaturen

In den nächsten Tagen sollen die Temperaturen weiter mild bleiben - für Sonntag werden am Tag zwischen 8 und 11 Grad erwartet. Im Gegensatz zum meist wolkenlosen Start des Wochenendes am Sonnabend kann es vor allem vom Harz bis ins Wendland gelegentlich etwas Regen geben. Am Montag rechnet der DWD wieder mit Auflockerungen. Nachmittags fällt von der Ems her Regen. Mit Höchstwerten zwischen 7 und 9 Grad bleibt es recht mild.

