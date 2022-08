Wetter am Wochenende - es wird kühler, örtlich mit Gewittern Stand: 25.08.2022 15:44 Uhr Nach der Hitze in den zurückliegenden Tagen wird es am Wochenende kühler. Am Sonntag sollen die Höchsttemperaturen nur noch 22 Grad betragen. Vereinzelt ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen.

Der kühle Norden, er kommt an diesem Wochenende zurück: Für Sonntag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nur noch mit Höchsttemperaturen von 19 Grad an der Küste und 22 Grad im Inland. Schon am Sonnabend sollen die Temperaturen überall in Norddeutschland deutlich sinken. Der DWD rechnet mit einem Wechsel aus etwas Sonne, vielen Wolken, Schauern und einzelnen Gewittern.

Unwettergefahr am Freitag

Die Nacht zu Freitag bleibt nach Auskunft der Meteorologen im Norden überwiegend trocken. Gegen Morgen sind in Vorpommern von Osten her stellenweise Schauer, vereinzelt Gewitter möglich. Auch an der Ems wird es regnen. Im Laufe des Tages ist laut DWD örtlich mit Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen. Insgesamt wird es schwül, die Höchstwerte liegen bei 23 Grad in Warnemünde, 25 Grad in Emden, 27 Grad in Lübeck bis 30 Grad in Hannover.

Sonnabend beruhigt sich das Wetter

Am Sonnabend soll es nach Auskunft des DWD von der Nordsee und Ems her zu einer Wetterberuhigung und Aufheiterungen kommen. Die Temperaturen liegen laut Vorhersage zwischen 20 bis 26 Grad. Am Sonntag kühlt es weiter ab. Die Prognose für die neue Woche: viele Wolken, etwas Sonne und gelegentliche Regenschauer.

