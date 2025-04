Wetter am Wochenende: Kühler, aber meist sonnig im Norden Stand: 05.04.2025 10:02 Uhr Nach dem ungewöhnlich milden Wetter der vergangenen Wochen sollen die Temperaturen am Wochenende wieder deutlich sinken. Vielerorts kann es laut Meteorologen auch Frost geben.

Heute bleibt es im Norden heiter, vielerorts scheint auch wieder länger die Sonne und es bleibt weitgehend trocken. In Niedersachsen erwarten die Meteorologen Temperaturen zwischen 11 und maximal 16 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern etwa 8 bis 12 Grad, bis zu 13 Grad in Hamburg sowie 9 bis 13 Grad in Schleswig-Holstein. Der Vorhersage zufolge bleibt es auch am Sonntag fast überall niederschlagsfrei und es kühlt weiter ab - auf Temperaturen zwischen 6 und maximal 12 Grad.

Im Norden war es viel sonniger, wärmer und trockener als üblich

In den vergangenen Wochen ist es für die Jahreszeit überraschend mild und niederschlagsfrei gewesen. Der vergangene März gehörte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) deutschlandweit zu den trockensten, die je gemessen wurden. In Norddeutschland war es viel sonniger, wärmer und trockener als üblich. Demnach ist auch die Waldbrandgefahr besonders früh im Jahr gestiegen. Auch Anfang kommender Woche wird dem DWD zufolge kein Regen erwartet und es bleibt trocken.

