Werden Ostfriesische Landschaft und Textilkunst Kulturerbe? Stand: 22.04.2022 16:32 Uhr Die Ostfriesische Landschaft und die Paramentik, die Kunst der Herstellung von Textilien für Kircheninnenräume, sollen künftig nach Wunsch des Kulturministeriums als immaterielles Kulturerbe gelten.

Die entsprechenden Vorschläge werden nun an die Kultusministerkonferenz weitergeleitet, so das Ministerium. "Beide Anträge stehen zugleich stellvertretend für alle niedersächsischen Gemeinschaften und Gruppen, die auch in den Monaten der Corona-Pandemie die kulturellen Traditionen und Ausdrucksformen lebendig gehalten haben", sagte Kulturminister Björn Thümler (CDU) am Freitag. Die Ostfriesische Landschaft ist der "Regionalverband für Kultur, Wissenschaft und Bildung" mit Sitz in Aurich.

Regionalverband steht für das Lebensgefühl der Region

Die Ostfriesische Landschaft steht nach Angaben des Kulturministeriums für das Lebensgefühl der Region mit seinen gelebten Traditionen. Die Paramentik vereint zahlreiche jahrhundertalte Handwerkstechniken wie Weben, Sticken oder Klöppeln. Beispiele dafür sind die Stoffauflagen auf Altären, Kanzeln oder Rednerpulten in Kirchen. Eine Paramentenwerkstatt befindet sich in Helmstedt.

Alle zwei Jahre kann man sich als Kulturerbe bewerben

Seit 2013 können sich alle zwei Jahre niedersächsische Gemeinschaften und Gruppen beim Kulturministerium bewerben, um vom Land für die Aufnahme in das nationale Verzeichnis immaterieller Kulturgüter vorgeschlagen zu werden. Im Laufe des Jahres werden die von den Bundesländern eingereichten Anträge von einem unabhängigen Expertengremium bei der deutschen Unesco-Kommission analysiert. Das bundesweite Verzeichnis ist die Grundlage für Anmeldungen zur internationalen Liste des immateriellen Erbes der Unesco.

