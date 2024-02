Wer ist die schönste Kuh im Land? Miss-Wahl in Verden Stand: 27.02.2024 15:09 Uhr Über die schönste Kuh des Landes entscheidet eine Jury bei der Wahl zur "Miss Schau der Besten". In Verden präsentieren Züchter ihre Zuchtrinder, die sie auch bei einer Auktion anbieten.

3.000 Besucher aus mehr als 20 Ländern erwartet der Veranstalter Masterrind bei der "Schau der Besten" am 29. Februar. Zur 50. Jubiläumsschau werden in Verden in der Niedersachsenhalle 170 Kühe versteigert. Vorher putzen sogenannte Fitter - "Kuhfriseure" - die Tiere für ihren großen Auftritt auf der Bühne der Miss-Wahl heraus.

"Schau der Besten": Rinder-Auktion, Präsentationen und Ausstellungen

Besuchende können Kühe der Rassen Deutsche Holstein und Holstein Rotbunt sehen. Außerdem stellen Züchter ihre Programme zur Nachzucht vor und es wird eine Ausstellung einiger Unternehmen aus dem Agrarsektor geben. Am Mittwoch den 28. Februar findet die Auktion von Milch- und Zuchttieren aus dem Bereich der Spezialgenetik statt.

Weitere Informationen Große Seltenheit: Kuh bekommt Drillinge Die drei jungen Kälber kamen im Landkreis Aurich zur Welt. Mutterkuh "Hazel" und ihr Nachwuchs sind wohlauf. (11.07.2023) mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Landwirtschaft