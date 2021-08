Weniger Verkehrstote, aber hohe Zahlen in Niedersachsen Stand: 20.08.2021 11:43 Uhr Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes gibt es im ersten Halbjahr 2021 einen Tiefstand bei den Verkehrstoten. In Niedersachsen sind die Zahlen aber verhältnismäßig hoch.

Demnach starben von Januar bis Juni durchschnittlich 19 Menschen pro eine Million Einwohner in Niedersachsen. Mehr waren es nur in Sachsen-Anhalt mit 27 und in Brandenburg mit 22. Grundsätzlich sind die Fälle bundesweit im Vergleich mit den Vorjahren aber niedrig. Laut Statistik gab es 12,6 Prozent weniger Verkehrstote in Deutschland als im ersten Halbjahr 2020.

So wenig Unfälle wie seit der Wiedervereinigung nicht

Grund ist demnach das verringerte Verkehrsaufkommen durch die Corona-Pandemie. Die Polizei nahm mit rund 1,05 Millionen Unfällen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2,4 Prozent weniger auf als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Dies sei der niedrigste Wert seit der deutschen Wiedervereinigung, hieß es.

