Weniger Verkäufe, gestiegener Umsatz: VW präsentiert Bilanz Stand: 14.03.2023 09:37 Uhr Obwohl Volkswagen 2022 weniger Autos verkauft hat, verzeichnet der Autobauer im Vergleich zum Vorjahr eine Gewinnsteigerung von drei Prozent. Heute will VW die Bilanz detailliert vorstellen.

Die Eckdaten der Bilanz aus 2022 sind bereits bekannt. Demnach stieg der Nettoertrag des Wolfsburger Autobauers auf 15,84 Milliarden Euro. Auch der Konzernumsatz ist im vergangenen Jahr gestiegen - von 250,2 auf 279,2 Milliarden Euro. Gründe für die Mehreinnahmen trotz weniger verkaufter Autos sind Preiserhöhungen bei etlichen Modellen sowie der Umstand, dass VW im vergangenen Jahr weniger Rabatte gewährt hat.

VIDEO: VW baut E-SUV ab 2026 im Stammwerk Wolfsburg (16.02.2023) (1 Min)

Zahl der Auslieferungen um sieben Prozent gesunken

Konzernweit ist die Gesamtzahl der Auslieferungen von Marken wie VW, Audi, Porsche, Skoda und Seat im vergangenen Jahr gesunken - um sieben Prozent auf knapp 8,3 Millionen Fahrzeuge. Die Hauptgründe hierfür waren den Angaben zufolge die anhaltenden Lieferprobleme bei Elektronik und manchen Rohstoffen sowie der schwierige China-Handel. Kundinnen und Kunden mussten zuletzt oft lange warten.

Die Pläne des Konzerns für 2023

Nun will Volkswagen nach eigenen Angaben den Produktionsstau auflösen und das Auftragsvolumen abarbeiten. Das solle auch die Verkäufe anschieben, hieß es. Nach 8,3 Millionen Fahrzeugen im vorigen Jahr würden in diesem Jahr 9,5 Millionen Stück angepeilt. Finanzvorstand Arno Antlitz sprach allerdings von einem immer noch "schwierigen globalen Umfeld" und "erheblichen Herausforderungen in der Lieferkette". VW will 2023 zudem sein Angebot an E-Fahrzeugen ausbauen, die Planung weiterer Batteriezellen-Fabriken vorantreiben sowie Verzögerungen bei den Themen Software und Digitalisierung aufholen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.03.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW