Weniger Schutz für Wölfe: Europarat ebnet den Weg Stand: 03.12.2024 14:53 Uhr Dürfen Wölfe bald leichter abgeschossen werden? Der Europarat hat einem Antrag der EU-Staaten zur Absenkung des Schutzstatus zugestimmt. In Niedersachsen können Wölfe derzeit mit Abschussgenehmigung erlegt werden.

"Streng geschützt" - diesen Status besitzt der Wolf derzeit laut "Berner Konvention". Das heißt, der Wolf darf nicht absichtlich getötet werden. Auf Antrag der EU-Staaten soll dieser Status nun von "streng geschützt" auf "geschützt" herabgestuft werden. Mit seiner Zustimmung zu diesem Antrag schuf der Ausschuss des Europarats die Voraussetzung dafür, die Zahl der Wölfe insgesamt zu regulieren. So wäre zum Beispiel auch eine Obergrenze für Wölfe in einer festgelegten Region denkbar. Eine Jagd auf Wölfe wäre unter bestimmten Umständen einfacher möglich. Bevor das in Deutschland gelten kann, muss zunächst das EU-Recht geändert werden.

Zahl der getöteten Tiere verdoppelte sich

Hintergrund des Antrags der EU-Staaten ist, dass sich die Zahl der vom Wolf getöteten Nutztiere in der EU innerhalb von zehn Jahren fast verdoppelt hat. Meist sind Schafe und Ziegen betroffen. Die Zahl der getöteten Tiere wird auf 65.500 pro Jahr geschätzt. In Niedersachsen wurden im Jahr 2023 etwa 1.400 Nutztiere von Wölfen angegriffen.

Eine Entscheidung ohne Faktenbasis?

Der Umweltschutzverband NABU rügte, die Entscheidung des Europarates sei ausschließlich politisch getrieben, auf Fakten basiere sie nicht. Laut NABU-Expertin Marie Neuwald braucht es funktionierende Regelungen, wann ein Wolf mit auffälligem Verhalten getötet werden darf. Das sei auch schon im bestehenden Recht möglich. In Niedersachsen dürfen Wölfe derzeit mit einer behördlichen Abschussgenehmigung erlegt werden. Kommt es in einem Gebiet mit hohem Rissaufkommen zu einem erneuten Riss von Nutztieren, darf 21 Tage lang auf Wölfe geschossen werden - in einem Umkreis von 1.000 Metern um die betroffene Weide.

Geringerer Schutzstatus: Rechtliche Umsetzung dauert

Dass Wölfe ab sofort in Deutschland leichter geschossen werden dürfen, bedeutet die Entscheidung des Europarat-Gremiums nicht. Die Änderung tritt drei Monate nach ihrer Annahme in Kraft - außer ein Drittel der Vertragsparteien erhebt Einspruch. Danach muss die EU-Kommission einen Vorschlag zur Änderung des Schutzstatus des Wolfs vorlegen. Dieser Vorschlag braucht nochmals eine Mehrheit unter den EU-Staaten und eine Mehrheit im Europaparlament. Erst dann kann das EU-Recht geändert werden.

