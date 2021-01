Wenige Vorfälle: Niedersachsen startet ruhig ins neue Jahr Stand: 01.01.2021 09:32 Uhr Die Menschen in Niedersachsen haben den Jahreswechsel weitgehend ruhig verbracht - und die Corona-Regeln befolgt. Die Polizei zieht eine positive Bilanz der Silvesternacht.

"Es war sehr ruhig", sagte Natalia Shapovalova, Sprecherin der Polizeidirektion Hannover, am Morgen zu NDR.de. "Wir möchten uns bedanken, dass sich alle zurückgehalten und das Jahr vergleichsweise besonnen begonnen haben.“ Auch in Göttingen, Braunschweig, Osnabrück und Oldenburg meldete die Polizei deutlich weniger Einsätze als in den Vorjahren.

Illumination in Hannover zieht Menschen an

In der Landeshauptstadt hätte die Polizei nur vereinzelt Verstöße gegen die Corona-Auflagen und das sogenannte Böllerverbot festgestellt, sagte Schapovalova. Zur Illumination des Heizkraftwerks im Stadtteil Linden um Mitternacht hätten sich bis zu 100 Personen versammelt, ebenso am Nordufer des Maschsees und rund 300 auf dem Küchengartenplatz. "Alle waren einsichtig", so die Sprecherin.

Weitere Informationen Corona-Silvesterbilanz: Kein Krach, kein Müll, kaum Verletzte Der Jahreswechsel verlief im Norden wegen Corona viel ruhiger als sonst. Dennoch gab es Einsätze wegen Bränden und illegaler Partys. mehr

Junger Mann in Hilter lebensgefährlich verletzt

Im Landkreis Osnabrück mussten Feuerwehr und Polizei unterdessen zu einem größeren Einsatz mit drei Verletzten ausrücken. Die Männer im Alter von 20, 21 und 26 Jahren hatten in Hilter am Teutoburger Wald mit Chemikalien hantiert, um einen Knallkörper zu bauen. Beim Vermischen der Substanzen kam es der Polizei zufolge zu einer Detonation. Die Männer erlitten Verletzungen durch die Druckwelle, umherfliegende Splitter und die Hitzeeinwirkung. Die Verletzungen des 21-Jährigen seien lebensgefährlich. "Wir ermitteln noch die Umstände", wie eine Sprecherin der Polizei Georgsmarienhütte NDR.de am Morgen sagte. Durch die Detonation wurde laut Feuerwehr das Dach des Hauses angehoben und eine Wand versetzt. Es sei aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 100.000 Euro.

Party mit 18 jungen Menschen in Oldenburg

In Oldenburg hat die Polizei eine Silvesterparty mit 18 Feiernden beendet. Die Wohnungstür wurde zwangsweise geöffnet, weil niemand auf Klopfen und Klingeln der Einsatzkräfte reagierte, wie ein Behördensprecher mitteilte. Die Partygäste im Alter zwischen 18 und 25 Jahren zeigten sich demnach uneinsichtig. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 01.01.2021 | 10:00 Uhr