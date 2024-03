Weltraumschrott der ISS: Feuerschweif könnte zu sehen sein Stand: 08.03.2024 18:14 Uhr Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) warnt vor Trümmerteilen der Internationalen Raumstation ISS, die auf die Erde fallen könnten. Auch Niedersachsen könnte betroffen sein.

Ein ausrangiertes Batteriepaket der Raumstation ISS könnte bei seinem Wiedereintritt in die Atmosphäre am Abend für einen kleinen Feuerschweif über Teilen Deutschlands sorgen. Nach Einschätzung von Oberstleutnant Alexander Richter, dem militärischen Leiter des Weltraumlagezentrums der Bundeswehr, wird der ausrangierte Batterieblock der ISS gegen 19.20 Uhr Nordrhein-Westfalen in Richtung Cottbus in Brandenburg überfliegen. Ein kleiner Feuerschweif sei dabei wahrscheinlich. Auch für Südniedersachsen wurden mögliche Überflugbahnen berechnet. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Großteil der Trümmer beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen wird. Trotzdem könnten einzelne Teile auf den Erdboden fallen.

Mögliche Überflugbahnen über Südniedersachsen

Eine der möglichen Überflugbahnen für Niedersachsen führt nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe über die niedersächsischen Landkreise Holzminden, Northeim, Göttingen und Goslar. Leuchterscheinungen oder ein Überschallknall seien möglich, so das BBK. Die Gefahr von Trümmerteilen sei in Deutschland aber "als sehr gering einzuschätzen", heißt es. Trotzdem werde der Vorgang von deutschen Behörden streng überwacht. Die Warn-Apps NINA und KATWARN hatten am Donnerstag darüber informiert.

Batteriepaket so groß wie ein SUV

Bei den Trümmern handelt es sich um ein Paket mit Batterieteilen, das die ISS bereits vor drei Jahren abgeworfen hat. Das Paket ist 2,6 Tonnen schwer und so groß wie ein SUV. Insgesamt kreisen derzeit rund 11.500 Tonnen Technikschrott um die Erde. Weil diese Satelliten und die Raumfahrt gefährden, werden sie - anders als die Batterieteile - zunehmend gezielt zum Absturz gebracht. Erst Ende Februar war ein alter Satellit geplant in den Pazifik gestürzt. Auch die ISS soll 2030 zum Absturz gebracht werden und dann im Pazifik landen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.03.2024 | 16:00 Uhr