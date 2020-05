Stand: 27.05.2020 23:24 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Weltkriegsbombe in Meppen entschärft

Experten des Kampfmittelräumdienstes haben im emsländischen Meppen einen Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das teilte die Polizei am späten Mittwochabend mit. Die 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe war am frühen Nachmittag bei Bauarbeiten am Domhof entdeckt worden. Anwohner mussten daraufhin am Abend in einem Radius von 500 Metern ihre Wohnungen verlassen. Gegen 22 Uhr konnte die Entschärfung beginnen, rund eine Stunde später war sie abgeschlossen. Im Anschluss konnten die weiträumigen Sperrungen aufgehoben werden, die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Sachschäden sind bislang nicht bekannt geworden.

