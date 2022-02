Weltkrebstag: Ärzte mahnen zur Krebsvorsorge trotz Corona Stand: 04.02.2022 10:47 Uhr Zum Weltkrebstag mahnt die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) zur Vorsorge. Die Menschen hätten viele Untersuchungen aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus aufgeschoben.

"Je früher Krebs erkannt wird, desto höher ist die Chance einer Heilung", sagte KVN-Vize Jörg Berling. Er appellierte an jeden und jede, dieses Thema mit dem Arzt zu besprechen. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für eine Reihe von Früherkennungsuntersuchungen.

VIDEO: Corona-Angst: Weniger Menschen gehen zur Krebsvorsorge (6 Min)

50.000 Krebsdiagnosen pro Jahr

Den Angaben zufolge erkranken in Niedersachsen jedes Jahr etwa 50.000 Menschen neu an Krebs. 22.000 Patientinnen und Patienten sterben an der Krankheit. Früh erkannt seien insbesondere die bei Frauen häufigste Krebsart Brustkrebs (29,5 Prozent) und bei Männern Prostatakrebs (22,7 Prozent) zumeist gut heilbar. Auch bei Darm-, Haut- und Gebärmutterhalskrebs gebe es gute Heilungschancen. Sie alle lassen sich Berling zufolge früh erkannt auch schonender behandeln.

