Weltgrößtes Containerschiff "Ever Ace" läuft Hamburg an Stand: 08.09.2021 20:17 Uhr Das weltgrößte Containerschiff, die brandneue "Ever Ace", ist am Mittwochabend zum ersten Mal im Hamburger Hafen eingetroffen. Bis Sonnabend ist der Frachter dort zu bestaunen.

Am Mittwochmittag hatte der Ozeanriese auf dem Weg nach Hamburg zunächst Cuxhaven passiert, bevor er am Nachmittag an der Küste vor und hinter Glückstadt zu sehen war. Der Riesenfrachter kann knapp 24.000 Standardcontainer laden, rund 6.000 wird er in Hamburg entladen. Die "Ever Ace" gehört wie auch die im März im Suezkanal havarierte "Ever Given" zur der taiwanischen Reederei Evergreen. Sie läuft im regelmäßigen Linienverkehr zwischen China und Nordeuropa mit Hamburg als letzter Adresse.

400 Meter lang und 61,5 Meter breit

Die "Ever Ace" ist 400 Meter lang und 61,5 Meter breit. Seinen Titel als größtes Containerschiff der Welt könnte der Frachter schon bald verlieren: Im kommenden Jahr sollen in China Schiffe mit mehr als 24.000 Containern Kapazität fertiggestellt werden. Das Schwesterschiff "Ever Given" hatte sich im März dieses Jahres im Suezkanal quer gestellt und damit lange Wartezeiten in der weltweiten Schifffahrt verursacht.

