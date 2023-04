Welches sind die fahrradfreundlichsten Städte in Niedersachsen? Stand: 23.04.2023 13:34 Uhr Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat Radfahrende befragt, wie sie die Situation in ihren Städten und Gemeinden beurteilen. Am Montag sollen die Ergebnisse der Umfrage präsentiert werden.

Bereits vorab lässt der ADFC durchklingen: Weder bundes- noch niedersachsenweit gibt es offenbar eine deutliche Verbesserung zu den Vorjahren. Insgesamt bleibt Niedersachsen aber etwas beliebter bei Radfahrern als im Bundesdurchschnitt. Darüber hinaus gibt es regional positive Beispiele wie etwa Dinklage im Landkreis Vechta.

Kritischer Blick auf Schlusslicht Osnabrück

Teilnehmende konnten per Fragebogen von September bis November 2022 ihr Urteil darüber abgeben, ob beispielsweise Radwege im Winter geräumt werden oder ob sie sich sicher fühlen, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. Der Fahrradklima-Test ist eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit und fand 2022 zum zehnten Mal statt. Bei der letzten Umfrage 2020 lagen in Niedersachsen zum Beispiel Hannover, Braunschweig, Göttingen, Oldenburg, Nordhorn und Westerstede in ihrer Größenklasse vorn. Osnabrück bildete mit einigen lebensgefährlichen Verkehrssituationen das Schlusslicht.

