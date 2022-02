Welche Schäden haben Stürme in Niedersachsen hinterlassen? Stand: 21.02.2022 15:59 Uhr Mit "Antonia" ist der dritte Sturm binnen Tagen durch Niedersachsen gefegt. In Wäldern und auf den Inseln werden die Schäden geprüft. Derweil soll der Zugverkehr nun wieder Fahrt aufnehmen.

Im ganzen Land haben die Unwetter ihre Spuren in den Wäldern hinterlassen. "Zahlreiche Bäume sind entwurzelt oder gebrochen und Baumkronen auseinandergebrochen", sagt der Vizepräsident der Niedersächsischen Landesforsten, Klaus Jänich, am Montag. Das Ausmaß der Schäden werde frühestens am Donnerstag abschätzbar sein, so Jänich weiter. Er mahnte, die Wälder vorerst nicht zu betreten. Es könnten weiterhin Bäume umstürzten und Äste abbrechen. Im Emsland etwa hat es laut Eigentümerin besonders den Karlswald bei Apeldorn getroffen. Dort seien bis zu 80 Jahre alte Fichten umgestürzt, die durch Borkenkäfer geschwächt gewesen seien, so die zuständige Arenberg-Meppen GmbH.

VIDEO: Stürme richten starke Schäden an Nordseestränden an (1 Min)

Derweil werden die Sturmfolgen für die Nordseeinseln immer deutlicher. Nach Wangerooge, Norderney und Langeoog meldet auch Baltrum massive Strandverluste. Rund 90 Prozent des Hauptbadestrandbereichs sei weggespült worden, wie die Gemeinde am Montag mitteilte. Angesichts der Kosten für das Aufschütten der Strände und erwartbarer künftiger Schäden fordern die Insel Unterstützung vom Land. Umweltminister Olaf Lies (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) haben für Ende März eine Inselkonferenz angekündigt. Für heute Abend hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) unterdessen eine weitere Sturmflut vorausgesagt. An der ostfriesischen Küste werde das Hochwasser bis zu 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen, teilte das BSH am Montagmittag mit.

Bahn, metronom und erixx wollen Betrieb allmählich hochfahren

Im ganzen Land fallen unterdessen - mitunter wegen schwerer Oberleitungsschäden durch "Ylenia" und "Zeynep" - Zugverbindungen aus. Die Deutsche Bahn will ihren Betrieb im Nah- und Fernverkehr im Laufe des Tages wieder hochfahren, wie eine Unternehmenssprecherin NDR 1 Niedersachsen sagte. Die ICE-Züge von Hamburg nach Hannover etwa werden inzwischen über Bremen umgeleitet. In die Gegenrichtung fahren sie laut Bahn wieder planmäßig. Auch die privaten Betreiber metronom, enno und erixx wollen heute wieder vom Ersatzfahrplan mit Bussen auf den regulären Betrieb umsteigen.

Fünf Verletzte bei Autounfällen durch umgestürzte Bäume

Tief "Antonia" hat in der Nacht zu Montag zudem zahlreiche Bäume an Straßen entwurzelt und Unfälle nach sich gezogen. Dabei wurden landesweit mindestens fünf Menschen verletzt, wie die Polizeidienststellen am Montag mitteilten. In Belm (Landkreis Osnabrück) prallten demnach zwei Autos gegen einen auf der Straße liegenden Baum. Beide Fahrer seien verletzt und in umliegenden Krankenhäusern versorgt worden. Auf einer Landstraße bei Sittensen (Landkreis Rotenburg) erlitten drei Menschen leichte Verletzungen, als ihr Pkw mit einem Baum kollidierte. Auf der B241 in Moringen (Landkreis Northeim) stürzte in der Nacht ein Baum auf ein fahrendes Auto, der 20-jährige Fahrer blieb jedoch unverletzt.

Keller in Landkreisen Ammerland und Aurich überflutet

Tagelanger und mitunter starker Regen hat landesweit Flüsse und Gräben anschwellen lassen. In den Landkreisen Ammerland und Aurich mussten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, um Wasser aus vollgelaufenen Kellern und Häusern zu pumpen. Derweil beheben Fachleute in Südniedersachsen weiter die in den vergangenen Tagen entstandenen Schäden an Stromleitungen. Unter anderem in 25 Orten im Landkreis Gifhorn und in mehreren Orten im Harz war der Strom ausgefallen, weil Bäume auf oberirdische Leitungen gestürzt oder Masten abgeknickt waren. Zwar seien noch nicht alle Orte wieder am Netz, aber laut Betreiber LSW immerhin mit Strom versorgt - unter anderem über mobile Generatoren. Die Reparaturen seien mitunter schwierig, weil die defekten Stellen noch nicht zu erreichen gewesen seien.

Milliardenschäden durch "Ylenia" und "Zeynep"

In den vergangenen Tagen hatten die Orkantiefs "Ylenia" und vor allem "Zeynep" im Land erhebliche Schäden verursacht. Allein die beiden Tiefs dürften die Versicherer nach ersten Schätzungen mehr als 1,4 Milliarden Euro kosten. "Zeynep" habe versicherte Schäden von über 900 Millionen Euro verursacht, teilte die auf Versicherungsmathematik spezialisierte Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss in Köln mit. Er sei der intensivste Sturm seit "Kyrill" im Jahr 2007 gewesen. Die versicherten Schäden des Sturms "Ylenia" schätzte das Unternehmen auf 500 Millionen Euro. Versicherte Schäden sind ausschließlich die Schäden, die am Ende auch von einem Versicherer übernommen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 21.02.2022 | 16:00 Uhr