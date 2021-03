Welche Änderungen bringt der Corona-Gipfel Niedersachsen? Stand: 03.03.2021 18:09 Uhr Es wird vermutlich ein langer Abend beim digitalen Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Krise. Ob Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sich im Anschluss live auf NDR.de äußert, ist noch nicht klar.

Bei den Gesprächen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ging es in der Vergangenheit hoch her - und häufig bis in die späten Abendstunden. Auch heute könnten es lange Diskussionen über eine Verlängerung des Lockdowns bei gleichzeitiger Rücknahme einiger Maßnahmen werden. Sollte der niedersächsische Ministerpräsident anschließend eine Erklärung abgeben, wird NDR.de dies live streamen.

Weil nimmt auf Landespressekonferenz Stellung zum Gipfel

Sicher ist, dass Weil am Donnerstagvormittag vor die Kameras tritt. Auf der Landespressekonferenz will der Ministerpräsident sich detailliert zu den Ergebnissen des Corona-Gipfels und den Konsequenzen für die Niedersächsinnen und Niedersachsen äußern. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 11.30 Uhr live im Videostream.

Landtag vereidigt Behrens als neue Sozialministerin

Der Niedersächsische Landtag wird am Freitag zu einer Sondersitzung zusammen kommen. Zum einen werden die Abgeordneten die Ergebnisse des Gipfels für Niedersachsen debattieren. Zum anderen will der Landtag Daniela Behrens als neue Sozial- und Gesundheitsministerin des Landes und Nachfolgerin von Carola Reimann (beide SPD) bestätigen. NDR.de überträgt die Sondersitzung ab 10 Uhr live im Videostream.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 04.03.2021 | 18:00 Uhr