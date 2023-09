Weitere zehn Jahre Glyphosat? Uneinigkeit in Niedersachsen Stand: 22.09.2023 11:44 Uhr Glyphosat ist Hauptbestandteil von Unkrautvernichtern - und steht im Verdacht, krebserregend sein. Die EU-Kommission will die Genehmigung um zehn Jahre verlängern. Die Reaktionen aus Niedersachsen sind gemischt.

In Privathaushalten ist der Einsatz des Mittels bereits verboten, auch ein Verbot für Landwirte wird seit vielen Jahren immer wieder diskutiert, vor allem Naturschutzverbände setzen sich dafür ein. Im Gegensatz zur Weltgesundheitsorganisation (WHO), die das Pestizid als möglicherweise krebserregend einstuft, bestreitet der Hersteller Bayer-Monsanto jedoch eine karzinogene Wirkung.

Staudte: Einfluss der Chemie-Lobby auf EU-Kommission problematisch

Nach dem Vorschlag der EU-Kommission vom Mittwoch, die Nutzung von Glyphosat weiter zu erlauben, kommt nun Kritik aus Niedersachsen, dem Agrarland Nummer eins in Deutschland. Der Naturschutzbund (NABU) fordert weiterhin ein Verbot, ebenso Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Deutschland müsse in der EU gegen Glyphosat stimmen, wie es im Koalitionsvertrag der Ampel stehe, sagte Meyer. Und Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) sagte, dass es ein Vertrauensbruch gegenüber der Mehrheit der Gesellschaft wäre, sollte die Genehmigung um zehn weitere Jahre verlängert werden. Der Einfluss der Chemie-Lobby auf die EU-Kommission erscheine ihr sehr problematisch. Vielmehr sollte über eine Pestizid-Abgabe diskutiert werden, so Staudte.

Landvolk: Gibt keine Studie in der EU, die gegen Glyphosat spricht

Die Landwirte allerdings brauchen Glyphosat, wie der Vize-Präsident des niedersächsischen Landvolks, Manfred Tannen, betont. Acker umpflügen als Alternative sei nicht im Sinne des Klimaschutzes, weil dann mehr CO2 freigesetzt werden würde. Roland Weber von der Obstbauversuchsanstalt in Jork sagt, dass Glyphosat durch vier bis fünf andere Wirkstoffe ersetzt werden müsse oder durch eine mechanische Unkrautbekämpfung, was im Bereich der Baumstämme auch die Wurzeln treffen würde. Eine derartige Behandlung würde laut Weber zu Ernteverlusten von bis zu 35 Prozent führen. Eine Landvolk-Sprecherin erklärt, dass es bislang keine Studien in der EU gäbe, die Glyphosat in der Landwirtschaft als gesundheitlich bedenklich einstufen.

Özdemir für Auslaufen der Genehmigung

Das Argument lassen manche Forscher aber nicht gelten. Das Fehlen solcher Daten dürfe kein Grund für eine weitere Zulassung sein, sondern müsse nach dem Vorsorgeprinzip im Gegenteil dazu führen, dass die Substanz nicht länger eingesetzt werden darf. Und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) betont, dass eine vielfältige und intakte Pflanzen- und Tierwelt die Voraussetzung für sichere Ernten sei. "Solange nicht ausgeschlossen werden kann, dass Glyphosat der Biodiversität schadet, sollte die Genehmigung in der EU auslaufen", so Özdemir.

Was ist Glyphosat? Der Wirkstoff Glyphosat ist Bestandteil von Unkrautvernichtungsmitteln. Das Totalherbizid hemmt ein für das Pflanzenwachstum wichtiges Enzym. Wo Glyphosat eingesetzt wird, wächst kein Gras mehr, auch kein Kraut, Strauch oder Moos. Ackerflächen können so vor oder kurz nach der Aussaat und nochmals nach der Ernte unkrautfrei gemacht werden. Dadurch wird die Vielfalt der Flora stark beeinträchtigt, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium schreibt. Auf und neben den Ackerflächen hätten Insekten und Feldvögel über diesen Zeitraum keine Nahrungsgrundlage mehr. Ganze Nahrungsnetze von der Pflanze über Insekten bis zu den Feldvögeln würden so geschädigt. Das schadet auch der Landwirtschaft selbst. Die Sicherung der Erträge vieler landwirtschaftlicher Kulturen hänge maßgeblich von bestäubenden Insekten ab. Der Einsatz von Glyphosat kann laut dem Ministerium zudem für die behandelten landwirtschaftlichen Flächen selbst zum Problem werden, wenn wichtige Bodenorganismen und die Bodenfruchtbarkeit Schaden nehmen.

