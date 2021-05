Weitere Lockerungen? Krisenstab schätzt Corona-Situation ein Stand: 25.05.2021 06:57 Uhr Der Krisenstab der Landesregierung äußert sich um 13 Uhr zur aktuellen Corona-Lage in Niedersachsen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz im Livestream.

Können die Corona-Regeln noch weiter gelockert werden? Angesichts weiter sinkender Inzidenzen gelten unter anderem im Einzelhandel bereits weniger Beschränkungen: Liegt die Inzidenz in einer Kommune stabil unter 50, entfällt die Testpflicht. Bei einer konstanten Inzidenz unter 35 wird die Begrenzung der Kundenzahl in Bezug auf die Ladenfläche aufgehoben. Heute informiert der Krisenstab der Landesregierung über die aktuelle Situation in Niedersachsen. Bei diesem wöchentlichen Termin wird unter anderem auf die Entwicklung der Infektionszahlen eingegangen, auch das Thema Impfen wird sicherlich wieder Thema sein. Die gesamte Pressekonferenz sehen Sie wie gewohnt live auf dieser Seite.

Wieder mehr Erstimpfungen ab kommender Woche?

Derzeit legt das Land seinen Schwerpunkt auf Zweitimpfungen, Erstimpfungen sind bis Anfang Juni nur wenige geplant. Zudem hat Niedersachsen angekündigt, dass künftig Haus- und Betriebsärzte wesentlich mehr Corona-Impfstoff verabreichen können sollen: Bis Ende Juni soll die in Praxen verimpfte Menge an Impfdosen verdreifacht werden.

