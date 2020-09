Stand: 29.09.2020 19:43 Uhr Weitere Corona-Regeln: Bußgelder und Obergrenzen bei Feiern

Mit Blick auf steigende Corona-Infektionszahlen und die kalte Jahreszeit haben sich Bund und Länder auf weitere Maßnahme geeinigt. In einer Videoschalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und den weiteren Länder-Chefs wurden beschlossen, Feiern im öffentlichen oder angemieteten Raum auf maximal 50 Teilnehmer zu beschränken. Diese Regelung greift, wenn in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner auftreten.

Empfehlung für Obergrenze bei privaten Feiern

In privaten Räumen soll es demnach keine Vorschriften zur Teilnehmerzahl geben. "Wir haben immer vermieden, den privaten Bereich zu regeln", sagte Weil. Doch manche Ausbrüche seien eben auf diesen Sektor zurückzuführen. Darum gibt es laut Beschluss eine dringende Empfehlung, in privaten Räumen keine Feierlichkeit mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen.

Steigen Infektionen, verschärfen sich Beschränkungen

Wenn es in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen jedoch mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt, seien weitere Maßnahmen zu erlassen. Insbesondere dann solle die Teilnehmerzahl auf höchstens 25 in öffentlichen oder angemieteten Räumen festgelegt werden. In privaten Räumen werde dringend empfohlen, in diesem Fall keine Feierlichkeiten mit mehr als zehn Teilnehmern durchzuführen.

Ausnahmen könne es für angemeldete Feiern mit vom Gesundheitsamt abgenommenen Hygieneplänen geben. Auch über zeitlich begrenzte Ausschankverbote für Alkohol wurde nachgedacht. Insgesamt plädiert der Bund für ein regional abgestuftes Vorgehen anstelle pauschaler Maßnahmen.

Falsche Angaben: Wirt droht Bußgeld

Eine weitere Maßnahme: Wird in einem Restaurant von einem Gast eine falsche Angabe zur Person gemacht, muss der Wirt mit einem Mindestbußgeld von 50 Euro rechnen. Für die konkrete Umsetzung der Bußgelder sind die Länder selbst verantwortlich - über entsprechende Änderungen in ihren Corona-Verordnungen und Bußgeldkatalogen. Offen ist noch, wie die Bußgeldregel konkret angewandt werden soll, wenn beispielsweise durch Eintrag eines falschen Namens gar nicht klar ist, um wen es sich handelt. Bei ihrer Videokonferenz appellierten Bund und Länder angesichts der beginnenden Herbstferien an Bürgerinnen und Bürger, Reisen in Risikogebiete zu unterlassen.

Uneinigkeit vor dem Gespräch

Gerade bei der Diskussion um die Obergrenze bei Feierlichkeiten gab es bereits im Vorfeld Meinungsverschiedenheiten: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprachen sich dafür aus. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist dagegen. Alltagsfragen wie die Teilnehmerzahl an Familienfeiern müssten nicht bundeseinheitlich geregelt werden, sagte sie.

Wegen der gleichzeitig erwarteten Grippewelle in der Herbst- und Winterzeit schlägt der Bund außerdem den Einsatz von Fieber-Ambulanzen vor. So soll verhindert werden, dass Krankenhäuser und Arztpraxen überlastet werden.

