Weiter Koffer-Ärger an den Flughäfen im Norden Stand: 03.08.2022 19:32 Uhr Herrenlose Koffer wegen Personalmangels - in den Ferien wird sich das Problem laut Branchenverband wohl nicht mehr lösen lassen.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) geht davon aus, dass der Flugverkehr erst ab Herbst wieder geregelt laufen wird. Einfacher Grund: Dann fliegen wieder weniger Menschen als in der Ferienzeit. Der an den Flughäfen Hannover und Hamburg tätige Dienstleister "Aviation Handling Services" (AHS) bestätigte auf Anfrage des NDR, dass am Airport Hannover immer noch überdurchschnittlich viele Gepäckstücke liegen bleiben. AHS verzeichnet in Hannover jeden Tag zwischen 300 bis 500 herrenlose Koffer. Das sind etwa fünf Mal mehr als üblich. Der Luftverkehr in Europa sei insgesamt gestört. Passagiere und ihr Gepäck kommen sehr oft nicht zeitgleich an - das sei das Problem.

Videos 3 Min Wie ist die Lage am Hannover Airport zum Ferienstart? (13.07.2022) Der Flughafenbetreiber rechnet in den Sommerferien mit 18.000 Passagieren täglich. Die müssen sich auf Wartezeiten einstellen. (13.07.2022) 3 Min

Das neue Hilfspersonal wird weiter südlich eingesetzt

Dem Personalmangel an Flughäfen versuchen einige Betreiber mit ausländischen Hilfskräften zu begegnen. Der Arbeitgeberverband der Bodendienstleister (ABL) spricht von rund 250 Hilfskräften, die die Personalnot lindern sollen. Im Norden werden diese aber nicht eingesetzt - sondern in Nürnberg, München und Frankfurt. AHS bestätigte dem NDR, dass man nicht mit diesen Hilfskräften plane. Auch am Flughafen Münster/Osnabrück verzichtet man auf die Helferinnen und Helfer, weil nicht sicher sei, ob diese überhaupt noch gebraucht werden, wenn die Ferien vorbei sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.08.2022 | 15:00 Uhr