Weiter Diskussion um Corona-Selbsttests an Schulen Stand: 27.03.2021 10:08 Uhr Corona-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen führen weiter zu Diskussionen. Statt freiwilliger Tests fordern Grüne und FDP eine Testpflicht an den Schulen.

Für die FDP im Landtag steht fest: Nur wer ein negatives Testergebnis vorlegt, soll am Unterricht in der Schule teilnehmen dürfen. Außerdem müsse täglich - und nicht nur zweimal pro Woche - getestet werden, so die FDP. Auch die Grünen fordern: Nach den Osterferien in zwei Wochen sollten die Schulen nur öffnen, wenn die Corona-Tests für Lehrkräfte und Schüler verpflichtend sind. Bleibe es bei freiwilligen Angeboten, sagte die Grünen-Landesvorsitzende Anne Kura, müssten die Schulen geschlossen bleiben.

Videos 1 Min Selbsttests an niedersächsischen Schulen gestartet An niedersächsischen Schulen führen die Lehrer und Schüler nun Selbsttests durch. Von den Lehrerverbänden kommt Kritik. (22.03.2021) 1 Min

Lehrkräfte kritisieren Aufwand und Infektionsrisiko

Bis Freitag konnten die meisten Schulen im Land den Umgang mit den Selbsttests üben. Die Bilanz nach einer Woche: Die Kritik überwiegt. Lehrkräfte bemängeln zu viel Aufwand und ein erhöhtes Infektionsrisiko, wenn sich die Schülerinnen und Schüler im Klassenraum testen. Die Lehrergewerkschaft GEW verlangt, dass sich alle Schüler nach den Ferien ausschließlich zu Hause testen, bevor sie in die Schule kommen. Laut GEW könnten auch mobile Teams eingesetzt werden.

Tests noch nicht überall angekommen

Nicht alle Schulen konnten an der Probewoche teilnehmen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erklärte am Freitag im Landtag, dass bis zu diesem Tag rund 15 Prozent der Schulen noch keine Tests bekommen hätten. Wie es nach den Osterferien mit den Tests weitergeht und ob sie verpflichtend werden, berät nun das Kultusministerium.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.03.2021 | 08:00 Uhr