Weiße Weihnachten im Norden? Die Chancen schwinden Stand: 17.12.2023 13:26 Uhr Weihnachten rückt immer näher - und damit auch die Frage: Gibt es dieses Jahr weiße Weihnachten in Norddeutschland? Die Chancen sind nach derzeitigem Stand des Deutschen Wetterdienstes eher gering.

Ein amerikanisches Wettermodell prognostiziert an Weihnachten kältere Luft. Die könne Schneefall begünstigen, sagte eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Anfrage des NDR Niedersachsen. Es könnte daher ein paar Schneeflocken am 23. Dezember und an Heiligabend geben. Eine geschlossene Schneedecke von mindestens einem Zentimeter an Heiligabend sei nach jetzigem Stand allerdings unwahrscheinlich. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern liege die Wahrscheinlichkeit dafür bei fünf bis zehn Prozent. Etwas größer ist die Chance nur im Harz: Laut DWD liegt sie dort bei 40 Prozent.

Weiße Weihnachten zuletzt vor mehr als zehn Jahren

Grundsätzlich sei es schwierig zu bestimmen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit tatsächlich ist, sagte die Meteorologin. Eine aktuell prognostizierte Sturmlage für Donnerstag und Freitag sorge zwar für kältere Luft am Wochenende. An den beiden Weihnachtsfeiertagen zu Beginn der darauffolgenden Woche zeigt das europäische Wettermodell dann aber eher wärmere Luft an. Diese könnte eher Regen statt Schnee begünstigen könnte.

Genaue Prognose erst ab Mittwoch möglich

Es bleibt also abzuwarten, in welche Richtung sich das Wetter entwickelt. Genauere Prognosen zum Wetter an Weihnachten kann der DWD laut eigenen Angaben erst ab Mittwoch geben. Zuletzt hatte es den Angaben von WetterWelt zufolge im Jahr 2010 weiße Weihnachten gegeben - an Heiligabend lagen damals in Wunstorf (Region Hannover) zwölf Zentimeter Schnee, in Braunlage waren es 41 Zentimeter.