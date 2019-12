Stand: 23.12.2019 17:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Weiße Weihnachten? Nur der Harz darf hoffen

Wolken, Wind - und eine kleine Chance auf weiße Weihnachten: Während für die meisten Menschen in Norddeutschland zum Fest Schmuddelwetter mit Regen bei Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad ansteht, könnte es im Harz mit weißen Flocken klappen: Grund ist ein Sturmtief, das laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den Höhenlagen für Schnee sorgen soll. Am ersten Weihnachtsfeiertag fällt die Schneefallgrenze demnach auf 500 Meter. Bereits am zweiten Weihnachtstag soll es wieder wärmer werden. Die Folge: Unter 1.000 Metern sei dann nicht mehr mit Schnee zu rechnen, so der DWD.

Wenigstens hier: Schneegestöber auf dem Brocken 23.12.2019 12:00 Uhr "Schneeflöckchen, Weißröckchen" wird am Dienstag in vielen Stuben erklingen. In natura wird nur derjenige weiße Weihnachten erleben, der das höhere Harzer Bergland besucht.







Wolkenreich, regnerisch, windig

Fern des höchsten Gebirges in Norddeutschland soll es an Weihnachten im Norden wolkenreich, regnerisch und windig werden. Mehr als durchwachsen ist die Prognose für den Heiligabend. Wer nach den Mittagsstunden raus will, sollte den Regenschirm nicht vergessen: Für den gesamten Norden sind dann Schauer angekündigt. Dazu frischt an der Nordsee und im Süden Niedersachsens der Wind auf - starke Böen sind hier möglich.

Besserung am ersten Weihnachtsfeiertag

Während sich in Niedersachsen die Sonne an allen Weihnachtstagen rarmachen soll, sieht es für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern etwas besser aus: An Nord- und Ostsee seien am ersten Weihnachtsfeiertag auch freundliche Abschnitte möglich, heißt es in der Prognose. Am zweiten Weihnachtsfeiertag setzt sich dieser Trend fort: Wind und Regen sollen dann zumindest etwas nachlassen, in Hamburg, wie auch in fast allen anderen norddeutschen Regionen, soll es dann sogar "meist trocken" bleiben.

