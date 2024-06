Weil zur Europawahl: "Da ist überhaupt nichts dran schönzureden" Stand: 10.06.2024 10:40 Uhr Niedersachsen hat gewählt. Wie sind die Reaktionen auf das Ergebnis der Europawahl? Die SPD ist enttäuscht, die Grünen schauen nach Berlin und die CDU will bald regieren.

"Das ist für die SPD insgesamt im Bund und in allen Ländern ein richtig schlechtes Ergebnis", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Wahlabend im NDR Fernsehen. "Wir sind ja schon von einem sehr, sehr niedrigen Niveau gekommen und das haben wir mit diesem Ergebnis nochmal unterschritten. Da ist überhaupt nichts dran schönzureden." 19,5 Prozent der Wählerstimmen erhielten die Sozialdemokraten in Niedersachsen laut vorläufigem amtlichen Endergebnis. Das sind 1,4 Prozentpunkte weniger als bei der vergangenen Europawahl.

CDU möchte bald regieren

CDU-Landeschef Sebastian Lechner zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis seiner Partei. 31,4 Prozent der Wählerstimmen erhielten die Christdemokraten den Angaben zufolge. "Unser Anspruch ist es, dieses Ergebnis noch auszubauen und 2027 den Ministerpräsidenten zu stellen", sagte Lechner am Sonntagabend im NDR Fernsehen. Die CDU sei wieder in der Lage, gute Ergebnisse zu erzielen.

Hamburg verweist auf Streit in der Ampel

Die Grünen erhielten 12,2 Prozent der Stimmen, ein Minus von 10,4 Prozentpunkten. Julia Willie Hamburg (Die Grünen), stellvertretende Ministerpräsidentin in Niedersachsen, verwies auf die Ampelkoalition. "Wir sehen in Niedersachsen, dass Menschen eine geschlossene Politik wollen und eine Regierung, die zusammenhält", sagte Hamburg dem NDR Niedersachsen. "Wenn man zur Ampel Umfragen sieht, dann ist vor allem der Streit innerhalb der Koalition das, was die Menschen umtreibt und hochgradig verunsichert. Es wäre gut, damit aufzuhören."

AfD: Reform der EU notwendig

Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Niedersächsischen Landtag, Klaus Wichmann, sagte, der Plan der AfD, einen europakritischen Wahlkampf zu führen, habe funktioniert. Eine Reform der EU sei notwendig.

