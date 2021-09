Weil zu Ganztagsbetreuung: Langes Beraten hat sich gelohnt Stand: 07.09.2021 14:52 Uhr Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hat sich auf einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule geeinigt. Niedersachsens Ministerpräsident Weil zeigt sich zufrieden.

"Damit kann jede Schülerin und jeder Schüler gerade in den so wichtigen ersten Schuljahren noch besser individuell gefördert werden", teilte Stephan Weil (SPD) mit. "Für berufstätige Eltern wird die Betreuung ihrer Kinder noch verlässlicher." Dem Beschluss zufolge soll vom Schuljahr 2026/27 an jedes Kind, das eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagesplatz haben. Bundestag und Bundesrat müssen noch formal zustimmen.

Bund investiert bis zu 3,5 Milliarden Euro

Wie der Bundestag am Montagabend mitteilte, beteiligt sich der Bund mit bis zu 70 Prozent am Finanzierungsanteil der Investitionskosten - zuvor waren 50 Prozent angedacht. Außerdem werden Finanzhilfen des Bundes demnach auch für die Erhaltung bereits bestehender Betreuungsplätze und nicht nur für die Schaffung neuer Plätze gewährt. Laut Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) belaufen sich die Kosten für den Bund auf bis zu 3,5 Milliarden Euro.

Zu wenig Personal: Umsetzung wird schwierig

Mehrere Tage sei verhandelt worden und dies sei auch nötig gewesen, so Ministerpräsident Weil: "Das lange Feilen an einem Kompromiss hat sich gelohnt für die Grundschulkinder in Deutschland, für ihre Eltern und für die westdeutschen Flächenländer." Die Umsetzung bezeichnete Weil dennoch als "gewaltige Herausforderung" - nicht zuletzt im Hinblick auf die Personalausstattung in den Ganztags-Grundschulen.

Niedersachsen hatte vorherigen Entwurf abgelehnt

Im Juni war das Gesetz im Bundesrat gescheitert - auch wegen Niedersachsen. Der Bundesrat hatte deshalb den Vermittlungsausschuss angerufen. Niedersachsen wollte erreichen, dass die Kosten für die Länder begrenzt werden. Außerdem wollte das Land eigentlich mehr Zeit bekommen, um den Rechtsanspruch umzusetzen. Bei der Finanzierung sei nun eine Verbesserung erreicht, so Weil: "Die Aufteilung der finanziellen Belastung ist jetzt fairer, nicht zuletzt auch dank einer klaren Verabredung zur Evaluation: Mehrbelastungen der Länder sollen angemessen ausgeglichen werden."

