Stand: 07.08.2020 11:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Weil will zügige Klärung von SPD-Kanzlerkandidatur

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich dafür ausgesprochen, die SPD-Kanzlerkandidatur schnell zu klären. Die Partei solle sich direkt nach der politischen Sommerpause entscheiden, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Bestenfalls gebe es bereits im September einen Vorschlag, der auf breite Zustimmung stößt.

Weil: SPD könnte Vorsprung nutzen

Die SPD könne einen Nutzen daraus ziehen, dass sich in der Union die Entscheidung noch in die Länge ziehe, so Weil. Schließlich habe sich der CSU-Vorsitzende Markus Söder dafür ausgesprochen, nicht vor März 2021 einen Kanzlerkandidaten zu küren. Insofern könnte die SPD schon auf dem Spielfeld stehen, während die anderen sich noch warm laufen. Weil gilt in der Kanzlerkandidaten-Frage in der SPD als Befürworter von Finanzminister Olaf Scholz.

