Weil will beim Corona-Gipfel über Stufenplan diskutieren Stand: 10.02.2021 11:16 Uhr Auf den heutigen virtuellen Bund-Länder-Gipfel zur Pandemie-Lage hat sich Niedersachsen insbesondere mit zwei eigenen Themen vorbereitet - einem Sechs-Stufenplan und Bundeshilfen für Kinder.

Über eine grundsätzliche Verlängerung des Lockdowns herrscht offenbar auch in der heutigen Runde Einigkeit zwischen Kanzleramt und Staatskanzleien. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will allerdings mit einem Rahmen für Lockerungen der Maßnahmen aus den Gesprächen gehen. Der Sozialdemokrat will deshalb Niedersachsens Entwurf für einen Sechs-Stufenplan in die Runde einbringen, der sowohl Lockerungen als auch Verschärfungen vorsieht. "Wir sollten in Zukunft früher und energischer eingreifen, wenn die Infektionszahlen zunehmen. Der 'Stufenplan 2.0' soll Orientierung geben und mehr Transparenz über die notwendigen Maßnahmen schaffen, die zum Gesundheitsschutz jeweils nötig sind", so der Ministerpräsident.

Weil zu Stufenplan: "Müssen diese Diskussion führen"

Mit einer Einigung auf einen bundesweiten Stufenplan rechnet Weil heute indes nicht. "Aber wir müssen unbedingt diese Diskussion miteinander führen", sagte er am Dienstagabend in der Tagesschau. Viele Bürgerinnen und Bürger würden mit Recht fragen, wie es denn jetzt eigentlich weitergehen solle. "Die Antwort wird morgen noch nicht erfolgen können, das ist jedenfalls mein Eindruck", so Weil, "aber sie muss dann beim nächsten Mal stattfinden."

Tonne fordert Schul- und Kita-Gipfel ein

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) fordert darüber hinaus aus Berlin Hilfen für die Schülerinnen und Schüler. "Ich erwarte daher, dass Bund und Länder sich schnell zusammensetzen und beraten, wie Lernrückstände kompensiert und psychosoziale Belastungen abgefedert werden können. Ein solcher Schul- und Kita-Gipfel müsste dann auch ein relevantes Kinder-und-Jugend-Programm des Bundes mit sich bringen", sagte Tonne. "Wir brauchen ein Corona-Kompensationsprogramm des Bundes, damit wir in hohem Maße Ferienbetreuung, zusätzliche Lernangebote und Hausaufgabenhilfe einrichten können." Außerdem müsse sich die Bundesregierung an einer Teststrategie für Lehrkräfte und Schüler beteiligen.

Weil will am Monatsende über Schulöffnung entscheiden

Wann die Schülerinnen und Schüler wieder in den Unterricht gehen, will Niedersachsens Landesregierung Anfang März entscheiden, so Weil im Tagesschau-Gespräch. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will diese Diskussion zumindest einem Beschluss-Entwurf zufolge vermeiden, indem sie die Entscheidung in der Hand der Länder belässt. Zuvor hatten sich die 16 Kultusminister bereits in einer Konferenz darauf verständigt, die Schulen wieder zu öffnen.

Verbände hoffen auf konkrete Zeichen für Rückkehr

Wirtschaftsverbände fordern Perspektiven. Mark Alexander Krack vom Handelsverband Niedersachsen erwartet nicht, dass ein konkreter, abgestimmter Stufenplan vorgelegt wird. Um bald wieder öffnen zu dürfen, könne der Handel auch mit eingeschränktem Kundenzugang oder weiteren Hygienemaßnahmen leben, sagte Krack. Rainer Balke, Geschäftsführer des Dehoga Niedersachsen, hatte auf eine kleine Rückkehr vom Hotel- und Gastgewerbe ins Geschäft gehofft. Nun sei die Frage, ob es im März wieder losgehen könne. Balke hofft, dass die Hygienekonzepte aus dem vergangenen Jahr gültig bleiben. Sie hätten sich bewährt.

