Weil vorsichtig optimistisch für Lockerungen ab Ende Februar Stand: 04.02.2022 20:37 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat den vorsichtigen Öffnungskurs des Landes und die Zurückhaltung bei höheren Zuschauerzahlen im Sport verteidigt.

Noch sei unklar, ob Omikron tatsächlich der Übergang von der Pandemie in die Endemie sei, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Braunschweig. Es gebe ein realistisches Risiko, im nächsten Herbst wieder mit einer neuen Mutation konfrontiert zu werden. Dies könnte das Land wieder in größere Probleme stürzen. "Das liegt ganz schlicht derzeit daran, dass die Gruppe der nicht geimpften und nicht geschützten Menschen in Deutschland unverändert zu groß ist", sagte Weil nach einem Besuch des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig.

VIDEO: Weiterhin wenige Zuschauer: Niedersachsen bleibt vorsichtig (1 Min)

Weil hebt die Bedeutung der Wissenschaft hervor

Mit der Virologin Melanie Brinkmann und dem Physiker Michael Meyer-Hermann gehören zwei Forscher des Helmholtz-Zentrums zum wissenschaftlichen Expertenrat, der die neue Bundesregierung bei Maßnahmen gegen die Pandemie beraten soll. Weil lobte die Arbeit der Experten und hob die Bedeutung der Wissenschaft für den täglichen Kampf gegen das Virus hervor. "Wenn ich zurückschaue, dann kann ich sagen, dass uns die Wissenschaft extrem viel geholfen hat", sagte er.

Vorsichtiger Optimismus

Gleichzeitig zeigte sich Weil trotz der immer noch steigenden Infektionszahlen vorsichtig optimistisch, mit der nächsten Corona-Verordnung einige Beschränkungen fallen lassen zu können. "Das ist jedenfalls mein Wunsch", sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Nach den aktuellen Prognosen haben wir jetzt noch etwa drei sehr unangenehme Wochen vor uns. Danach sollten wir in Lockerungen einsteigen können." Die aktuelle Corona-Verordnung ist noch bis zum 23. Februar gültig.

"Wir folgen dem Rat der Wissenschaft"

Angesichts der hohen Inzidenzen verteidigte Weil, dass Niedersachsen bei den Zuschauerzahlen zurückhaltend bleibt und weiterhin nur maximal 500 Fans in die Stadien lässt, während andere Länder unter freiem Himmel wieder bis zu 10.000 Besucher zulassen. "Wir folgen dem Rat der Wissenschaft. Wir erleben gerade täglich stark ansteigende Infektionszahlen, und der Höhepunkt ist noch nicht erreicht", erklärte Weil im Zeitungsinterview. Er jedenfalls wolle eine mögliche Abwärtsbewegung in einigen Wochen nicht aufs Spiel setzen.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.02.2022 | 10:00 Uhr