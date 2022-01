Weil vor Bund-Länder-Treffen: Keine Maßnahmen-Verschärfung Stand: 23.01.2022 13:29 Uhr Bundesweit steigen die Corona-Inzidenzen, genauso in Niedersachsen. Täglich ein neuer Rekordwert. Was bedeutet das für die nächste Zeit? Am Montag beraten sich die Länder mit SPD-Kanzler Olaf Scholz.

"Wir haben es mit einem neuen Gegner zu tun, und deswegen muss man insoweit auch seine Strategie anpassen", hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) jüngst gesagt. Er sprach sich dafür aus, den bisherigen Kurs beizubehalten, und trotz der stark steigenden Infektionszahlen nicht in einen "totalen Lockdown" zurückzukehren. Dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) sagte Weil im Vorfeld der Bund-Länder-Beratungen: "Verschärfungen der Corona-Maßnahmen sind nicht in Sicht und das ist für den gegenwärtigen Stand eine gute Nachricht." Indes drängt der Handel auf den Verzicht von 2G im Einzelhandel. In Niedersachsen gilt die Regelung, dass nur Geimpfte und Genesen Zutritt haben, ohnehin nicht mehr. Dafür aber eine FFP2-Maskenpflicht.

Tägliche Tests an Schulen auch im Februar

So weitermachen wie bisher, das wird bei den stetig steigenden Corona-Zahlen aber auch Niedersachsen nicht. Die Hospitalisierung im Land bringt den Ministerpräsidenten "noch nicht ins Grübeln". Aber: Das Land steuert im Schulbetrieb nach, um diesen weiter aufrecht zu erhalten. Die tägliche Testpflicht bei Schülerinnen und Schülern wird verlängert. Sie gilt nun auch im Februar. Zudem hatte die Landesregierung bereits am Dienstag angekündigt, dass die Testpflicht künftig auch für geimpfte und genesene Schüler gelten soll, sofern diese noch keine Booster-Impfung bekommen haben. Außerdem sollen Jugendliche bald nicht mehr pauschal von der 2G-Regel ausgenommen sein. Noch ist aber unklar, welches Mindestalter dann greifen soll.

Maßnahmen könnten bis zu fünf Wochen verlängert werden

Die aktuellen Corona-Maßnahmen sollen voraussichtlich auch in den kommenden Wochen greifen. Mit Blick auf eine Verlängerung der Corona-Verordnung nannte eine Regierungssprecherin einen möglichen Zeitrahmen von vier bis fünf Wochen. Die aktuelle Verordnung läuft bis zum 2. Februar.

Ministerpräsident für schnelle Einführung der Impfpflicht

Weil drängte gegenüber dem RND weiter für die schnelle Einführung einer Impfpflicht, auch wenn sie für die Bekämpfung der Omikron-Welle nicht rechtzeitig komme. Die Braunschweiger Virologin Melanie Brinkmann sprach sich für eine Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahren aus. "Wenn alle Menschen über 50 bis zum Herbst geimpft wären, könnten wir beruhigter in den nächsten Winter gehen."

