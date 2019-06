Stand: 02.06.2019 16:00 Uhr

Weil verteidigt Nahles - und nimmt SPD ins Gebet

Nachdem SPD-Chefin Andrea Nahles am Sonntag ihren Rücktritt angekündigt hat, ist ihr Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender Stephan Weil zur Seite gesprungen. "Dass (zugleich) der Zuspruch für die SPD bei den unterschiedlichen Wahlen in den letzten Monaten enttäuschend gewesen ist, ist von der gesamten politischen Führung der SPD zu vertreten und keineswegs allein von der Partei- und Fraktionsvorsitzenden", teilte Weil in einer Stellungnahme mit, die am Sonntagnachmittag veröffentlicht wurde.

Links Link SPD-Chefin Nahles tritt zurück SPD-Chefin Nahles hat angekündigt, ihre Posten als Partei- und Fraktionschefin aufzugeben. Das schlechte Abschneiden der SPD bei den jüngsten Wahlen hatte ihr viel Kritik eingebracht. Mehr bei tagesschau.de extern

Weil warnt vor destruktiven Personaldebatten

Er lobte Einsatz und Engagement der scheidenden Parteivorsitzenden und richtete mahnende Worte an die SPD. "Anstelle von destruktiven Personaldebatten sind politisch-inhaltliche Klärungen notwendig, die dann wiederum Grundlage von Personalentscheidungen sein müssen. Durch ihren Rücktritt macht Andrea Nahles dafür den Weg frei - es ist nun an der SPD insgesamt zu beweisen, dass sie aus Fehlern zu lernen vermag", so Weil weiter.

Stegner fordert mehr Solidarität innerhalb der SPD

Nach Ansicht von Ralf Stegner, stellvertretender SPD-Vorsitzender und Fraktionschef im schleswig-holsteinischen Landtag, verdient die Entscheidung von Nahles "allergrößten Respekt" - "insbesondere wenn man weiß, mit welcher Leidenschaft sie immer wieder Verantwortung für ihre Partei übernommen hat", sagte er. Der Umgangsstil innerhalb der Partei sei in den vergangenen Wochen nicht vom sozialdemokratischen Grundwert der Solidarität geprägt gewesen, so Stegner. "Wenn wir neues Vertrauen gewinnen und diese gravierende Krise überwinden wollen, muss sich das grundlegend ändern", sagte er. Die Landesvorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, sprach sich bei NDR 1 Welle Nord für eine ehrliche Diskussion und einen Neuanfang aus.

Serpil Midyatli: Ehrliche Diskussion führen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 02.06.2019 13:00 Uhr "Ich hoffe, dass wir eine ehrliche Diskussion führen, so dass wir dann einen personellen und inhaltlichen Neuanfang schaffen können", sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag, Serpil Midyatli, zum angekündigten Rücktritt.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gabriel pocht auf "Entgiftung"

Zuvor hatte sich bereits Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel zu Wort gemeldet und eine "Entgiftung" der SPD gefordert. "Solange die SPD sich nur mit sich selbst beschäftigt, solange es nur um das Durchsetzen oder Verhindern von innerparteilichen Machtpositionen geht, werden die Menschen sich weiter von uns abwenden", sagte er der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ). Auch künftig dürfe in der Partei hart über inhaltliche Differenzen gestritten werden, sagte Gabriel, der in seiner Zeit häufig mit Nahles über Kreuz lag. Nötig sei aber ein ehrliches Interesse an Menschen und ein freundlicher und solidarischer Umgang "nach innen und außen". Der Politiker aus Goslar hatte vor kurzem seinen Rückzug aus dem Bundestag angekündigt.

Modder: Rücktritt von Nahles "logischer Schritt"

Die Vorsitzende der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, Johanne Modder, bezeichnete den Rücktritt von Nahles als "logischen Schritt". Für die SPD könne das ein Befreiungsschlag sein, sagte Modder NDR 1 Niedersachsen am Sonntag. Das alles habe sich bereits seit Freitag abgezeichnet. Der Bundes-SPD rät Modder bei Neuwahlen nicht zur Eile. Die weiteren Schritte müssten jetzt gut überlegt werden, denn die Parteiprobleme gingen weit über das Personal hinaus, so Modder weiter.

Videos 04:09 Niedersachsen 18.00 Hapke zur Wahl: SPD verliert in Hochburgen Niedersachsen 18.00 Thorsten Hapke, Leiter der Redaktion "Landespolitik" des NDR blickt auf die Ergebnisse der Europa- und Kommunalwahlen. Video (04:09 min)

"Rückhalt nicht mehr da"

Nahles hatte am Sonntag nach etwas über einem Jahr als Parteichefin der SPD ihren Rücktritt für Montag angekündigt. Nach Angaben einer Fraktionssprecherin wird Nahles auch ihr Bundestagsmandat niederlegen und sich komplett aus der Politik verabschieden. "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", teilte sie in einem Schreiben an die SPD-Mitglieder mit. Sie wolle mit ihrem Rücktritt die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden könne. Sie hoffe, dass es den Sozialdemokraten gelinge, "Vertrauen und gegenseitigen Respekt wieder zu stärken".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 02.06.2019 | 12:00 Uhr