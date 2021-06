Weil und Althusmann auf Kurztrips durch Niedersachsen Stand: 28.06.2021 15:11 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Vize-Regierungs-Chef Bernd Althusmann sind am Montag zu einer drei- beziehungsweise zweitägigen Reise durch Niedersachsen aufgebrochen.

Die Route von SPD-Landes-Chef Weil führt an drei Tagen von Braunschweig über Celle, Achim (Landkreis Verden) und Oldenburg ins Saterland (Landkreis Cloppenburg). Dabei soll es um Themen wie Umwelt und Natur, Traditionen sowie zukunftsweisende Technologien und innovative Unternehmen gehen.

Althusmann unter anderem in Auetal

Der CDU-Landesvorsitzende Althusmann ist ebenfalls am Montag zu einer zweitägigen Tour gestartet. Er macht Station unter anderem bei einem Landmaschinenhersteller in Heeslingen (Landkreis Rotenburg), in den Innenstädten von Varel (Landkreis Friesland) und Diepholz sowie auf einem Milchhof in Auetal im Landkreis Schaumburg.

