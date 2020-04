Stand: 12.04.2020 10:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Weil über Zeit nach Corona: "Wir werden umdenken"

Corona und die Globalisierung - führt die Krise in Niedersachsen zu einem Umdenken in Fragen der Wirtschaft, medizinischen Versorgung und Landwirtschaft? Nach Ansicht von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) müsse man sich zumindest Gedanken für die Zeit nach der Pandemie machen. Weil führte an, dass die niedersächsische Wirtschaft in der Produktion unabhängiger vom weltweiten Markt werden müsse. Probleme bei der Beschaffung von Masken oder Schutzanzügen seien Zeichen, die für Veränderungen sprächen. Er will Produktionsstandorte aus Fernost nach Europa zurückführen. "Wir werden umdenken und sicherstellen müssen, dass wir wichtige Industrieproduktionen zukünftig auch hier bei uns in Deutschland beziehungsweise in Europa vorhalten - dafür bedarf es kluger staatlicher Steuerung", sagte Weil.

Gesundheitsversorgung in Niedersachsen überprüfen

Kritik übte Weil am hiesigen Gesundheitswesen. Das System zeige in der aktuellen Krise Schwächen, sagte Weil. Er fordert eine bessere Entlohnung für Pflegekräfte. "Dieser auch in normalen Zeiten sehr fordernde Job muss besser bezahlt werden. Dann werden sich auch wieder mehr Menschen dafür entscheiden", glaubt der Ministerpräsident. Zudem müsse die Versorgung in Kliniken niedersachsenweit verbessert werden. "Es geht nicht an, dass sich einige private Krankenhäuser die Rosinen herauspicken mit gut bezahlten Spezialleistungen und andere die oft unterbezahlte Kärrnerarbeit leisten", sagte Weil.

Freiwillige Erntehelfer: "Wichtiges Zeichen der Solidarität"

Freiwillige Helfer in der Landwirtschaft, insbesondere bei der Spargelernte, führte Weil als positives Beispiel für eine funktionierende Solidargemeinschaft an. "Wir werten es als wichtiges Zeichen der Solidarität, dass sich über Jobportale wie das der Landwirtschaftskammer Niedersachsen Tausende freiwillige Helfer auf den Höfen melden", sagte Weil. Trotzdem sei er froh, dass inzwischen auch ausländische Saisonarbeiter einreisen dürfen.

