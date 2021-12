Weil tun neue Corona-Beschränkungen "ausgesprochen leid" Stand: 23.12.2021 15:36 Uhr Die niedersächsische Landesregierung zieht die Kontaktbeschränkungen für geimpfte und genesene Personen auf den 27. Dezember vor. Danach dürfen nur noch zehn Personen privat zusammenkommen.

Die entsprechende Änderungs-Verordnung ist am Donnerstag verkündet worden. Demnach dürfen sich dann unmittelbar nach dem Weihnachtsfest nur noch zehn Geimpfte oder von Corona Genesene privat treffen - sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen. Kinder bis 14 Jahren zählen nicht dazu. Zudem verlängert das Land die sogenannte Weihnachtsruhe bis zum 15. Januar. Größere Silvesterpartys wird es nicht geben können. "Wir wissen, dass größere Gruppen auch mit größeren Risiken verbunden sind", teilte Ministerpräsident Stephan Weil am Donnerstag in einer Stellungnahme mit. Weil warb um Verständnis für die Maßnahmen, insbesondere mit Blick auf Silvester. "Das tut mir ausgesprochen leid und ich weiß, dass viele sich darauf gefreut hatten, endlich wieder einmal ausgelassen mit vielen Freunden und Bekannten zu feiern." Aber, so Weil: Er glaube, dass viele Menschen in Niedersachsen den Wunsch hätten, dass man im Januar nicht in eine allzu schlimme Phase der Pandemie hineinkommen dürfe. "Dafür müssen wir am Jahresende alle gemeinsam noch einmal sehr viel Disziplin zeigen“, unterstrich Weil.

Weitere Informationen Wegen Omikron: Bald auch strengere Corona-Regeln für Geimpfte Bund und Länder haben sich auf Kontaktbeschränkungen und mehr geeinigt. Bundesweit gelten die Verschärfungen spätestens ab 28. Dezember, im Norden teilweise schon früher. Ein Überblick. (22.12.2021) mehr

Zahl der Erstimpfungen ist unzureichend

Die neuen Verschärfungen sind eine Reaktion des Landes auf die Beschlüsse der Bund-Länder-Beratungen vom Dienstag. Die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene seien der einzige Punkt der Beratungen, der weiterreiche als die Regelungen in Niedersachsen, hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag gesagt. Die Verschärfungen seien notwendig, weil die Auswirkungen der befürchteten Omikron-Welle nicht absehbar seien. Während der Anteil der Menschen in Niedersachsen, die ihre Auffrischungsimpfung bekommen haben, stetig wachse, "steigt die Zahl der neuen Erstimpfungen leider nicht vergleichbar an", erklärte er weiter. Dabei sei die Gefahr, sich mit Omikron zu infizieren, gerade für ungeimpfte Personen sehr hoch und auch für Genesene und Geimpfte ohne Auffrischungs-Impfung noch hoch.

Videos 24 Min Pressekonferenz in voller Länge: Weil zu neuen Kontaktregeln Ministerpräsident Weil informiert über die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen. (21.12.2021) 24 Min

OVG bestätigt Weihnachtsruhe

Von Heiligabend bis zum 2. Januar gelten im Land schärfere Kontaktregeln gemäß der Warnstufe 3. Clubs und Discos müssen in dieser Zeit schließen. Diese Maßnahme wurde inzwischen vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg bestätigt. "Alle Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen bitte ich herzlich, sich die deutlichen Worte des Expertenrates und die dramatische Entwicklung in den europäischen Nachbarländern vor Augen zu führen und schon jetzt die eigenen direkten Kontakte freiwillig noch weiter einzuschränken", sagte Weil.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.12.2021 | 12:00 Uhr