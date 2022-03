Weil trifft Geflüchtete: "Beeindruckt von Haltung der Menschen" Stand: 03.03.2022 18:51 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat am Donnerstag ein Ankunftszentrum der Landesaufnahmebehörde in Bad Fallingbostel besucht. Dort sprach er mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen.

Weil traf zwei Familien, die aus Odessa beziehungsweise Lemberg wegen des russischen Angriffs nach Deutschland geflohen sind. "Die Berichte waren sehr bedrückend", sagte der SPD-Politiker. Die Menschen hätten berichtet, dass auch viele zivile Ziele angegriffen worden seien: "Es ist ganz klar ein Krieg auch gegen die Zivilbevölkerung." Die Menschen seien nicht gekommen, um anderen zur Last zu fallen, sondern sie wollten arbeiten und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, betonte Weil. "Ich bin bin beeindruckt von der Haltung der Menschen und von dem was sie berichtet haben."

VIDEO: Ostfriesen sammeln Sachspenden für ukrainische Flüchtende (2 Min)

Weil rechnet mit steigenden Flüchtlingszahlen

Im Ankunftszentrum Bad Fallingbostel sind nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums bislang 286 Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Da Männer im Alter zwischen 18 und 60 derzeit aus der Ukraine nicht ausreisen dürfen, sind unter den Menschen hauptsächlich Frauen, Kinder und ältere Personen. Wie viele Geflüchtete aus der Ukraine von Privatpersonen aufgenommen wurden, ist nicht bekannt. Die Gesamtzahl dürfte also höher liegen, als offiziell bekannt ist. Ministerpräsident Weil rechnet damit, dass die Flüchtlingszahlen in Kürze deutlich steigen werden. "Wir gehen sehr sicher davon aus, dass viele, viele nachkommen werden", so Weil wörtlich. "Wir werden vor großen Aufgaben stehen in Deutschland und Niedersachsen." Es gebe allerdings Mitgefühl und große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. "Wir sind außerordentlich betroffen und wollen den Menschen aus der Ukraine so gut wie möglich Zuflucht geben und ihnen helfen, hier selber klarzukommen."

Besuch im kleinen Kreis

Bereits am Dienstag waren in dem Ankunftszentrum in Oerbke erste Geflüchtete aus der Ukraine eingetroffen. Weil viele von ihnen durch die Erlebnisse der vergangenen Tage traumatisiert sind, fand der Besuch von Weil hinter verschlossenen Türen statt.

