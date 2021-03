Weil ruft Niedersachsen auf: Bleibt über Ostern zu Hause! Stand: 23.03.2021 14:30 Uhr Von Gründonnerstag bis Ostermontag soll das gesellschaftliche Leben in Niedersachsen nahezu komplett ruhen. Der kurze, harte Lockdown soll den weiteren Anstieg der Corona-Infektionen verlangsamen.

"Wir glauben nicht, dass wir die Zahlen damit nachhaltig senken werden", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) heute in der Landespressekonferenz. Das Ziel dieser Maßnahme sei vielmehr, die Dynamik aus dem Infektionsgeschehen herauszunehmen, was laut Wissenschaftlern bereits mit einem kurzen, harten Shutdown wie diesem gelingen könne. Dies erleichtere den für nach Ostern geplanten Start in ein neues Testkonzept.

Gründonnerstag wird zum "allgemeinen Ruhetag"

An den fünf Tagen ab Gründonnerstag wird allein der Lebensmittelhandel am Ostersonnabend öffnen. Unternehmen sollen nicht produzieren und nur wer absolut systemrelevant ist, soll zur Arbeit gehen dürfen. Weil sprach von einem "allgemeinen Ruhetag". Geregelt werde dies auf der Rechtsgrundlage des Infektionsschutzgesetzes. Die konkrete Ausgestaltung, die dann für alle 16 Bundesländer gelten soll, übernehme der Bund. Auch Kindergärten und Schulen sollen am Donnerstag vor Ostern geschlossen bleiben. Die Maßnahmen seien mit dem dringenden Appell verbunden, sich in dieser Zeit möglichst zu Hause aufzuhalten, sagte Weil. Eine Ausgangssperre wolle das Land aber nicht verhängen.

Test-Strategie: 40 Prozent der Bevölkerung regelmäßig testen

Nach Ostern will Niedersachsen das Infektionsgeschehen durch Tests großer Bevölkerungsteile in den Griff bekommen, wie Weil erklärte. Laut Experten müssten 40 Prozent der Bevölkerung regelmäßig getestet werden. Dies erreiche man in Niedersachsen über die rund eine Millionen Schülerinnen und Schüler, die nach Ostern zweimal wöchentlich getestet werden sollen, sowie über Tests der drei Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Niedersachsen. Vertreter der niedersächsischen Wirtschaft hätten versichert, sich für die Tests am Arbeitsplatz einzusetzen. Hinzu komme die Gruppe der Bürger, die sich auf Kosten des Bundes testen lassen könnten, so Weil. Durch diese Maßnahmen könnten Infektionen frühzeitig aufgespürt und Infektionsketten unterbrochen werden. Das neue Testregime sei die Grundlage dafür, "dass wir nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag" mit Öffnungen warten müssen, sagte Weil.

