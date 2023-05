Weil reist nach Norwegen und wirbt für Wasserstoff-Pipeline Stand: 21.05.2023 09:51 Uhr Auf einer sechstägigen Delegationsreise nach Norwegen und Estland will Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für eine Wasserstoff-Pipeline nach Niedersachsen werben. Auch Digitalisierung ist ein Thema.

Heute geht es für den Ministerpräsidenten, seinen Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) und eine 60-köpfige Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft los. Erster Stopp ist Norwegen, dort ist unter anderem ein Treffen mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre geplant. Dabei soll es vor allem um die Energiepolitik gehen: Ein Thema wird die geplante Wasserstoff-Pipeline von Norwegen nach Deutschland sein. Sowohl Weil als auch Lies wollen dafür werben, dass die Pipeline in Niedersachsen anlandet - infrage kämen Wilhelmshaven und Emden. Weitere Gesprächspunkte sind erneuerbare Energien und die Frage, inwieweit Niedersachsen und Norwegen bei Themen wie Offshore-Windparks und Elektrifizierung zusammenarbeiten können.

VIDEO: Wasserstoff-Terminals im Norden geplant (30.12.2022) (5 Min)

Estland bei der digitalen Verwaltung Vorreiter

Für Weil geht es dann am Mittwoch weiter nach Estland. Dort liegt der Fokus auf der Digitalisierung. Estland hat in diesem Bereich eine Vorreiterrolle inne - vor allem bei der digitalen Verwaltung. In diesem Punkt kann sich Niedersachsen sicherlich noch das ein oder andere abgucken.

