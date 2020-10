Weil nach Corona-Gipfel: "Wir haben eine ernste Situation" Stand: 15.10.2020 13:39 Uhr Die niedersächsische Landesregierung sieht eine "zweite Welle", schöpft aber auch Hoffnung aus den Ergebnissen des Bund-Länder-Treffens zur Corona-Krise. Zudem appelliert sie erneut an die Bürger.

Wenn die Menschen in Niedersachsen und Deutschland einen zweiten Shutdown verhindern wollen, müssen sie nach Ansicht von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) einiges tun. "Wir haben eine wirklich ernste Situation", sagte der Sozialdemokrat am Donnerstag in Hannover. Von politischer Seite sollen dabei die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen zur Lösung der Corona-Krise beitragen. Die 16 Länderchefs haben sich am Mittwoch insbesondere auf einheitlichere Regeln bei Inzidenzzahlen ab 35 sowie 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche geeinigt. "Wir wollen, dass die Ergebnisse aus Berlin in Niedersachsen umgesetzt werden", sagte Weil in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Stellvertreter, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).

Maskenpflicht auch in der Öffentlichkeit - nur noch kleine Feiern

Im Kern einigten sich die Ministerpräsidenten auf folgende Regeln bei Sieben-Tages-Inzidenzen ab 35 beziehungsweise ab 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner:



Maskenpflicht: Der Mund-Nasen-Schutz muss dann auch im öffentlichen Raum getragen werden, wenn Menschen eng oder dicht gedrängt beisammen sind. Bei einer Inzidenz ab 50 könnte es eine weitere Ausweitung der Maskenpflicht geben.

Kontaktbeschränkungen und Feiern: Dem Beschluss zufolge sollen in der ersten Stufe private Treffen in Wohnungen auf 15 Personen begrenzt werden, im öffentlichen Raum auf 25 Personen. Bei steigender Inzidenz sollen bei Feiern sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum nur noch 10 Teilnehmer erlaubt sein, wobei die Gäste im privaten Raum nur aus zwei Haushalten kommen dürfen. Offen ist noch, ob und wie das Abstandsgebot dabei eingehalten werden muss. Das will das Land Niedersachsen in Zusammenarbeit mit den Kommunen noch erarbeiten, wie eine Sprecherin der Staatskanzlei NDR.de am Donnerstag sagte.

Veranstaltungen: Die Teilnehmerzahl soll eingeschränkt werden, ab einer Inzidenz von 50 auf 100 Teilnehmer.

Sperrstunde: Zunächst soll es im betroffenen Landkreis oder der Stadt eine Sperrstunde für Restaurants und Kneipen geben, bei weiter steigenden Zahlen soll die Sperrstunde verbindlich ab 23 Uhr gelten, einschließlich eines Verkaufsverbots für Alkohol.

Wie weit dürfen Kontaktbeschränkungen gehen?

Bei den Kontaktbeschränkungen äußerten mehrere Länder Bedenken. So planen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hier etwa nur Empfehlungen. Es gebe rechtliche Bedenken wegen des Eingriffs in die Unverletzlichkeit der Wohnung.

"Denkbar unterschiedliche Interessen" beim Beherbergungsverbot

Eine gemeinsame Regelung zum Beherbergungsverbot für Reisende aus deutschen Risikogebieten wurde auf den 8. November verschoben. "Wie kaum anders zu erwarten, ist es uns gestern nicht gelungen, zu einer einheitlichen Regelung zu kommen", sagte Weil. Das liege an denkbar unterschiedlichen Interessen, etwa vonseiten eines Stadtstaates und eines touristisch beliebten Bundeslandes.

Weil: Krise nur durch Mitwirkung aller Bürger zu bewältigen

Trotz bundesweit drastisch steigender Infektionszahlen, ist nach Weils Ansicht "eine Wende" möglich. Die geplanten Maßnahmen, die nun zunächst mit den kommunalen Spitzenverbänden besprochen werden sollen, seien angemessen. Auf der anderen Seite betonte der Ministerpräsident, dass hier "ein wesentlicher Unterschied zu anderen Krisen ist, dass sie nur durch aktive Mitwirkung von allen Bürgerinnen und Bürgern" zu bewältigen sei. Er appellierte deshalb an jeden, sein persönliches Verhalten noch einmal sehr genau zu überprüfen. Es sei einerseits wichtig, unnötige Kontakte zu verhindern und die Regeln einzuhalten und andererseits andere daran zu erinnern.

