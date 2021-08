Weil kündigt tägliche Corona-Tests für Schüler an Stand: 04.08.2021 07:38 Uhr Niedersachsens Schülerinnen und Schüler müssen sich auf tägliche Corona-Tests nach den Ferien einstellen. Gerade in der jüngeren Generation verbreite sich das Virus, sagte Regierungschef Stephan Weil.

Gleichzeitig sei die Impfquote in dieser Altersgruppe noch vergleichsweise gering, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Wir werden mindestens am Anfang des Schuljahres eine tägliche Testung vorsehen." Angaben des Gesundheitsministeriums vom Dienstag zufolge lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 12- bis 17-Jährigen bei 24,8. In der Altersklasse über 60 betrug sie 2,3. Die Impfquote zeigt ebenfalls große Unterschiede: Die Über-60-Jährigen sind demnach zu mehr als 81 Prozent vollständig geimpft, bei jenen zwischen 12 und 17 Jahren sind es bislang 28 Prozent, die eine erste Spritze erhalten haben.

Weil hofft auf Impfstoffzulassung für unter Zwölfjährige

Er sei nach wie vor der Auffassung, dass es gut sei, wenn sich Kinder und Jugendliche in diesem Alter impfen ließen, sagte Weil. Schon früh habe es in Niedersachsen deshalb die Möglichkeit für eine Kinder- und Jugendimpfung gegeben. Auch in anderen Ländern werde diese Gruppe geimpft. Am Ende bleibe das aber Entscheidung der Eltern und Ärzte. "Ich hoffe, dass sehr schnell auch ein Impfstoff zugelassen wird für die unter 12-jährigen", sagte er.

