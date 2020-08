Stand: 12.08.2020 16:00 Uhr - Hallo Niedersachsen

Weil im NDR Sommerinterview: "Haben dazugelernt"

Der Kampf gegen das Coronavirus bleibt ein Balanceakt, der die Politik massiv weiter beschäftigen wird, bis es einen Impfstoff gibt. Das sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im NDR Sommerinterview. Auf der einen Seite wolle man so viel Normalität wie möglich, auf der anderen Seite müsse man beim Infektionsschutz wirklich aufpassen. Das zeigten auch die aktuellen Zahlen, die nicht wirklich zufriedenstellend seien, sagte Weil weiter.

NDR Sommerinterview mit Ministerpräsident Weil (SPD) 12.08.2020 16:00 Uhr Kontaktbeschränkung, Maske, Autoindustrie und das "größte moralische Dilemma": Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht im NDR Sommerinterview über die Corona-Politik.







"Haben eine Menge dazugelernt"

Mit Blick auf die bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sagte der Ministerpräsident: "Dieser Balanceakt ist uns in Niedersachsen ganz gut gelungen." Der Fünf-Stufen-Plan der Landesregierung sei "auf viel öffentliche Anerkennung" gestoßen.

Inzwischen sei man auch wesentlich schlauer. "Wir haben eine Menge dazugelernt im ersten Halbjahr und das wird uns in den nächsten Monaten nutzen", sagte der Politiker, der in seinen Regierungserklärungen die Menschen in Niedersachsen immer wieder zum Zusammenhalt aufgerufen hatte.

Verordnung soll klarer werden

Weil zufolge will die Landesregierung die derzeit komplizierten Verordnungen auf "wenige, dann aber sehr klar zu kontrollierende Grundsätze" reduzieren. Rückblickend spricht der Ministerpräsident im Hinblick auf die Kontaktsperren und die Situation in Seniorenheimen in der Hochphase der Pandemie von dem "größten moralischen Dilemma, das sich mir überhaupt gestellt hat". Zum einen sei es um den Schutz der Menschen gegangen, zum anderen eben um die Lebensqualität, wozu auch "Besuche der Liebsten" gehören. "Das ist uns wirklich schwer gefallen", sagte Weil.

Landesregierung will Autozulieferer stärken

Im Interview kündigte Weil im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen auch einen neuen Vorstoß an, um die Automobil-Zulieferindustrie wieder zu stärken. "Wir denken weiter darüber nach: Was können wir eigentlich machen? Wir sind auch im Gespräch mit ganz unterschiedlichen Beteiligten." Konkret wurde Weil allerdings nicht.

Birkner kritisiert Regierung im Interview

Den Anfang bei den NDR Sommerinterviews hatte FDP-Landes- und Fraktionschef Stefan Birkner gemacht. Er übte Kritik an der Arbeit der Landesregierung und forderte, den Landtag mehr in die Corona-Politik einzubeziehen. Zudem halten er und seine Partei die Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie für undurchsichtig.

