Weil im NDR Sommerinterview: "Brauchen Impfung für junge Leute" Stand: 21.07.2021 12:35 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht sich im Sommerinterview mit dem NDR in Niedersachsen dafür aus, dass junge Menschen gegen Covid-19 geimpft werden. Viele Experten seien dafür.

In den Ländern ringsherum werde überwiegend auch die Jugend geimpft, sagte Weil. Im Moment fände ein Wettlauf statt: auf der einen Seite die Delta-Variante des Coronavirus, auf der anderen Seite die Impfquote. "Ich mag mir keine Situation ausmalen, wo die Älteren geimpft sind und die Jüngeren nicht", sagte Weil weiter. Entscheiden würden letztlich die Eltern, aber die Politik wolle die Möglichkeit eröffnen.

Weitere Informationen Corona: Niedersachsen hält an Stufenplan und Inzidenz fest Trotz Kritik bleibt die Inzidenz als Maßstab für Lockerungen bestehen. Ab August könnten weitere Kriterien hinzukommen. mehr

"Das eine oder andere war ruckelig"

Weil räumte im Interview zudem ein, Fehlentscheidungen in der Landespolitik und beim Corona-Krisenmanagement getroffen zu haben. "Wir haben viel und schnell lernen müssen", sagte der Landeschef, "dass das eine oder andere ruckelig gewesen ist, lässt sich nicht bestreiten."

Kanzlerkandidat Scholz habe "gute Chancen"

Bei den Kommunalwahlen am 12. September setzt Weil darauf, dass die SPD stärkste Partei wird. "Ob das so wird oder nicht, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler", ergänzte der Ministerpräsident. Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September ist er optimistisch, dass der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gute Chancen hat. "Ich bin guten Mutes", sagte Weil. Eine Wette, dass Scholz auch tatsächlich die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) antritt, mochte er nicht eingehen. "Ich bin kein Zocker."

Weitere Informationen Niedersächsische Spitzenpolitiker im NDR Sommerinterview Coronapolitik und Superwahljahr - Spitzenkräfte der Landtagsfraktionen beziehen Position. Den Anfang macht Stephan Weil. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 16.07.2021 | 19:30 Uhr