Weil führt Gespräche in Katar

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Sonntag erste Gespräche im Emirat Katar geführt. Weil ist bis Dienstag mit einer Delegation aus Niedersachsen am Persischen Golf unterwegs. Die Wirtschaftskontakte zu Katar sollen enger werden - der reiche Staat könnte an Investitionen auch in Niedersachsen interessiert sein. Ministerpräsident Weil wird von fast 40 Unternehmern begleitet, die in dem Wüstenstaat neue Geschäftspartner suchen. Der katarische Staatsfonds QIA hält 17 Prozent der Stimmrechte bei Volkswagen und ist damit drittgrößter Aktionär nach den Familien Porsche/Piëch und dem Land Niedersachsen.

Gespräche mit Ministern und Staatsoberhaupt

Am Sonntag sprach Weil zunächst mit dem stellvertretenden Premier und Außenminister des Emirats, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani. Zudem traf er sich mit Hessa al-Dschabir, einer katarischen Vertreterin des VW-Aufsichtsrats. Geplant waren außerdem Gespräche mit Katars Finanzminister sowie dem Handels- und Industrieminister. Auch mit Staatsoberhaupt Emir Tamim bin Hamad al-Thani sowie mit dem Premierminister wollte Weil zusammenkommen. Am Montag will er mit dem QIA-Chef sprechen.

Quatar Airways zeigt Interesse an Hannover

Weil war im vergangenen Jahr vom Emir eingeladen worden. Nach 2015 ist es der zweite Besuch des Ministerpräsidenten in Katar. Das reiche Emirat lebt insbesondere von riesigen Erdgasvorkommen, richtet seine Wirtschaft aber bereits seit Längerem auf zusätzliche Felder wie Finanzen, Tourismus, Bauwirtschaft und Luftverkehr aus. Weil traf sich am Sonntag auch mit dem Chef der staatlichen Fluggesellschaft Qatar Airways, Akbar Al-Baker. Dieser sagte, Quatar Airways strebe eine Beteiligung an der Lufthansa an. "Wenn es eine Möglichkeit gibt, in Lufthansa zu investieren, dann würden wir das gern machen." Mit Weil habe er über eine mögliche Präsenz von Quatar Airways in Hannover gesprochen, sagte Al-Baker weiter. Weil habe ihm versichert, ein entsprechendes mögliches Angebot zu unterstützen.

Weil mahnt SPD zur Geschlossenheit

Am Rande der Reise kommentierte Weil den Mitgliederentscheid zur neuen Führungsspitze seiner Partei. "Aus ihrer Krise wird die SPD nur herauskommen, wenn die ganze Partei zusammensteht". Die neuen Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken gelten als Kritiker der Großen Koalition. Die beiden benötigten nun "eine glückliche Hand", sagte Weil. Mit der Entscheidung für das neue Führungsduo habe die Parteibasis deutlich gemacht, dass sie einen anderen Weg als den bisherigen wolle.

