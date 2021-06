Weil fordert verpflichtende Corona-Tests für Reiserückkehrer Stand: 28.06.2021 12:09 Uhr Angesichts der als gefährlich eingestuften Delta-Variante drängt auch das Land Niedersachsen auf strengere Regeln für Reiserückkehrer. In einigen Ländern steigt die Zahl der Corona-Fälle schnell an.

"Wer nach Deutschland kommt, der sollte aktuell negativ getestet sein", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag in Hannover der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Erfahrungen in der Pandemie hätten gezeigt, dass es nach Urlaubs- und Reisezeiten zu einem Anstieg an Infektionen gekommen sei. "Daraus sollten wir lernen", so Weil. Bisher unterliegen nur Rückkehrer aus Risiko-, Hochrisiko- und Virusvariantengebieten abgestuften Testpflichten.

Videos 2 Min Corona: Wie besorgniserregend ist die Delta-Variante? Gibt es nach einem weitestgehend sorgenfreien Sommer eine weitere Corona-Welle im Herbst? Oliver Laffin hat nachgehakt. (25.06.2021) 2 Min

Weil nimmt Bundesregierung in die Pflicht

Niedersachsens Ministerpräsident sprach sich dafür aus, Menschen, die mit dem Flugzeug, Zug und Auto einreisen, zweimal zu testen - sofern sie nicht durchgeimpft sind. "Das ist aktuell ohne viel Aufwand möglich - und auch eine stichprobenartige Kontrolle sollte man von den Bundesbehörden an dieser Stelle verlangen können", sagte Weil. "Ich finde, die Bundesregierung muss da aktiv werden." Der SPD-Politiker unterstützt damit den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Auch die Regierungschefs von Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wollen strengere Regeln für Reiserückkehrer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.06.2021 | 08:00 Uhr