Stand: 29.09.2020 09:50 Uhr Weil äußert sich nach Corona-Beratungen mit Kanzlerin Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät heute in einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Angesichts der steigenden Fallzahlen werden keine zusätzlichen Lockerungen, sondern eher Verschärfungen der Regeln erwartet. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird sich im Anschluss an die Beratungen öffentlich äußern. NDR.de überträgt die Pressekonferenz voraussichtlich ab ca. 18 Uhr in voller Länge im Livestream.

Beschränkung von Feiern geplant

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die Teilnehmerzahl bei Feiern in privaten Innenräumen auf 25 beschränkt werden. In öffentlichen Räumen wird demnach eine Grenze von 50 Personen angestrebt. Wer in den Gästelisten der Gastronomie falsche persönliche Angaben macht, dem droht den Plänen zufolge ein Bußgeld von mindestens 50 Euro. Wegen der gleichzeitig erwarteten Grippewelle in der Herbst- und Winterzeit schlägt der Bund außerdem den Einsatz von Fieber-Ambulanzen vor. So soll verhindert werden, dass Krankenhäuser und Arztpraxen überlastet werden.

