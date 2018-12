Stand: 30.12.2018 12:48 Uhr

Weil: Zwölf Euro Mindestlohn müssen sein

"Zwölf Euro werden es schon sein müssen" - das sagt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zur Zukunft des Mindestlohns. 2020 müsse es hier "einen größeren Schluck aus der Pulle" geben, so Weil im Gespräch mit der Funke-Mediengruppe (Sonnabend). Viele Bürger arbeiteten hart in Vollzeit und hätten trotzdem kaum mehr Geld als Empfänger von Transferleistungen. Menschen, die länger als andere in Sozialkassen eingezahlt haben, müssten es besser haben. "Diesen Gedanken unterstütze ich ausdrücklich. Und natürlich müssen wir Kinderarmut besser bekämpfen als bisher." Reformen seien also notwendig - grundlegende Strukturänderungen hält der Ministerpräsident jedoch nicht für angebracht.

Auf Distanz zu SPD-Chefin Nahles

"Hartz IV ist zu großen Teilen unbestritten", sagte Weil den Zeitungen. Niemand wolle die Sozialhilfe oder das alte Arbeitsamt zurück. Weil äußert damit eine andere Meinung als die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles. Diese würde Hartz IV gerne abschaffen und stattdessen ein Bürgergeld zur Grundsicherung einführen. Komplett neu erfinden müsse man das System nicht, sagt dagegen Weil. Dazu wolle er im Übrigen erst einmal konkrete Vorschläge hören.

Körzell: Mindestlohn muss armutsfest sein NDR Info - Aktuell - 28.12.2018 06:08 Uhr Autor/in: Krohn, Tim Die Anhebung des Mindestlohnes wird nicht bei 9,19 Euro enden. Das meint DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. Er hat Fragen zum Thema im NDR Info Interview beantwortet.







