Weil: Neues Infektionsschutzgesetz bringt keine Verbesserung Stand: 17.03.2022 18:59 Uhr Die Neuregelung zum Bundesinfektionsschutzgesetz war neben dem Krieg in der Ukraine das bestimmende Thema der Bund-Länder-Beratung am Donnerstag.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte nach der mehrstündigen Ministerpräsidentenkonferenz, dass es aus den Reihen der Länder "sehr deutliche Kritik" am neuen Infektionsschutzgesetz gegeben habe. Man erwarte durch die Neuregelung "keine Verbesserung der Situation". Die Regierungskoalition in Niedersachsen hatte bereits im Vorfeld der Gespräche wiederholt betont, dass man angesichts der hohen Infektionszahlen viele Lockerungen für verfrüht hält. Am Freitag sollen Bundestag und Bundesrat das neue Infektionsschutzgesetz beschließen.

Auch Niedersachsen stimmt für die Neuregelung

Weil geht davon aus, dass der Entwurf sowohl Bundestag als auch Bundesrat passieren wird. Im Bundestag gebe es eine entsprechende Mehrheit und für die Bundesländer und auch ihn selbst sei es nicht vertretbar, gänzlich ohne Regelung dazustehen. "Ich mag mir einen regellosen Zustand in dieser Situation nicht vorstellen", sagte Weil am Donnerstag in Hannover. Gelten soll die Neuregelung ab Sonntag.

