Weil: Neue Corona-Verordnung ist ein "Systemwechsel" Stand: 24.08.2021 14:01 Uhr 3G-Regel und neue Warnstufen: Ab morgen gilt in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung. Es handele sich um einen "Systemwechsel", sagte Ministerpräsident Weil (SPD) bei der Vorstellung.

Zum einen wird damit die von Bund und Ländern beschlossene sogenannte 3G-Regel umgesetzt, die nur noch geimpften, genesenen und getesteten Personen den Zugang zu bestimmten Einrichtungen und Veranstaltungen erlaubt. Darüber hinaus spielt künftig nicht mehr allein die Sieben-Tage-Inzidenz eine Rolle für mögliche Einschränkungen. Die neuen Warnstufen richten sich neben der Inzidenz künftig auch nach der Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern und deren Anteil an der Belegung der Intensivbetten. Wenn ein oder mehrere dieser Parameter einen Schwellenwert überschreiten, sollen drei neue Warnstufen (Gelb, Orange und Rot) dies anzeigen. Die neue Verordnung gilt zunächst bis zum 22. September.

Weil: Geimpfte und Genesene im Wesentlichen nicht mehr betroffen

Das Land sei in einer völlig neuen Situation, begründete Weil den neuen Ansatz. Grund sei der Erfolg der Impfkampagne. Für eine Mehrheit der Bevölkerung bestehe kein großes Risiko mehr beziehungsweise von ihr gehe kein großes Risiko mehr aus. Dies solle berücksichtigt werden. Entsprechend sei ein Ziel, dass Geimpfte und Genesene von Einschränkungen im Wesentlichen nicht mehr betroffen sein werden, kündigte Weil an. "Dreiviertel der Bevölkerung wird von Testpflichten nicht betroffen sein". Auf der anderen Seite müsse sich das Land aber auch auf steigende Infektionszahlen einrichten. Das zeigten schon die Entwicklungen in den Ländern, in denen die Sommerferien vorbei sind, warnte Weil.

Was bedeutet 3G-Regel? Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete erhalten Zutritt zu Innenräumen von Behörden und anderen Einrichtungen wie Restaurants, Kinos, Fitnessstudios oder Krankenhäuser. Ausgenommen sind Kinder unter sieben Jahren und minderjährige Schüler, die regelmäßig getestet werden. Dies gilt ab einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Antigen-Schnelltests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein, PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden. Gäste von Beherbergungseinrichtungen müssen bei der Anreise einen negativen Test vorweisen und diesen alle 72 Stunden wiederholen.

