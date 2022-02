Weil: Corona-Regeln werden ab morgen gelockert Stand: 23.02.2022 12:18 Uhr Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat einen Ausblick auf das weitere Vorgehen in der Pandemie gegeben. Bis zum 20. März sollen in Niedersachsen fast alle Beschränkungen fallen.

Laut Weil wird die neue Corona-Verordnung ab morgen in Kraft treten. Sie sehe Lockerungen in mehreren Stufen vor. Bis zum 20. März werden demnach bis auf die Maskenpflicht alle Schutzmaßnahmen abgeschafft. Auch das Warnstufensystem wird bis dahin verlassen. "Wir machen jetzt einen ganz großen Schritt vorwärts", sagte Weil im Landtag. Es sei genau die Situation eingetreten, die immer wieder als Voraussetzung für Lockerungen genannt worden sei: "Die Omikron-Welle muss ihren Scheitelpunkt erreicht haben und die Zahlen wieder rückläufig sein." Dies sei der Fall. Zudem sei das Gesundheitswesen stabil und auch die kritische Infrastruktur funktioniere. Niedersachsen sei es gelungen, die Pandemie in einer schwierigen Situation unter Kontrolle zu halten, so der Regierungschef.

Kein "Freedom Day" in Niedersachsen

Nach dem jüngsten Bund-Länder-Beschluss sollen vom 20. März an bundesweit viele Corona-Regeln wegfallen. Die nächste abschließende Entscheidung von Bundestag und Bundesrat ist laut Weil für den 18. März vorgesehen. Er rief den Bund auf, den Ländern weiterhin Maßnahmen zu ermöglichen, um zum Beispiel auf regionale Corona-Ausbrüche reagieren zu können. "Wenn nichts geschieht, sind die Länder in etwas weniger als einem Monat komplett außerstande, auf neue Infektionswellen zu reagieren", warnte der Regierungschef im Landtag. "Wir hätten dann keinen Feuerlöscher mehr, um es bildlich auszudrücken". Die Pandemie sei nicht vorbei, daher gehe es auch keinen "Freedom Day".

