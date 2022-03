Weil: 1.600 geflüchtete Kinder an Niedersachsens Schulen Stand: 22.03.2022 11:21 Uhr Der Landtag hat heute in Hannover mit einer Schweigeminute der Opfer des Ukraine-Kriegs gedacht. In einer Regierungserklärung ging Ministerpräsident Stephan Weil auf die Folgen für Niedersachsen ein.

Der SPD-Politiker nannte die Zahl von 11.500 Geflüchteten aus der Ukraine, die bislang von der Landesaufnahmebehörde registriert worden seien. Weil betonte, dass tatsächlich noch sehr viel mehr Kriegsflüchtlinge angekommen sein dürften, die Ukrainer hätten jedoch keine Registrierungspflicht. Viele von ihnen hätten hier private Kontakte und Unterbringungsmöglichkeiten - was gut für die Betroffenen sei, die Lageeinschätzung aber erschwere. Weil früher oder später jedoch alle Flüchtlinge öffentliche Unterstützung benötigten, werde dann auch eine Registrierung stattfinden, so der Regierungschef. Weiter sagte er, dass unter den hier Angekommenen etwa 1.600 Schülerinnen und Schüler seien, die an Niedersachsens Schulen schon jetzt aufgenommen worden sind. Das Land sei deswegen darum bemüht, Pädagogen aus der Ukraine sowie Pensionäre und Studierende einzustellen.

Pistorius: "Keine Bedrohung durch Gefährder"

Eine direkte Gefährdung der Sicherheitslage durch Geflüchtete aus der Ukraine oder Menschen, die mit falschen Identitäten einreisen, gebe es nach Einschätzung der Landesregierung nicht. "Wir haben keine Informationen darüber, dass mit den Flüchtlingen aus der Ukraine auch eine berichtenswerte Anzahl gewaltbereiter Menschen oder Gefährder mit einreisen", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) dem Nachrichtenportal "The Pioneer". "Die Situation ist nicht vergleichbar mit 2015/16." Eine lückenlose Kontrolle könne es jedoch selbst im Fall von Registrierungen nicht geben, so Pistorius weiter.

