Weihnachtswetter beschert Niedersachsen Dauerfrost und Sonne Stand: 25.12.2021 12:05 Uhr Am ersten und zweiten Weihnachtstag ist es in Niedersachsen eisig. Dazu gibt es verbreitet blauen Himmel und Sonnenschein. Ab Montag ist aber schon wieder Schluss mit dem kurzen Wintereinbruch.

Es ist "ein Schwall arktischer Kaltluft", die laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) an den Weihnachtstagen in Niedersachsen für Dauerfrost sorgt. In den südlichen Landesteilen zeigte sich der Himmel am ersten Weihnachtstag zunächst noch wolkenverhangen und ganz im Süden gab es gebietsweise auch noch etwas Schneefall. Dort warnt der DWD vor Glättegefahr auf den Straßen. Im Rest des Landes scheint die Sonne.

Strenger Frost im Harz in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag

Für die Nacht zum zweiten Weihnachtstag sagen die Meteorologen mäßigen bis strengen Frost vorher - bei Tiefstwerten um minus 8 Grad im Wendland und bis zu minus 14 Grad im Harz. Auf den Inseln sei mit Temperaturen zwischen minus 6 und minus 2 Grad zu rechnen. Auch am zweiten Weihnachtstag wird es laut DWD wieder überwiegend heiter. Im Südwesten ziehen allerdings Wolken auf. Es soll jedoch trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen tagsüber Werte zwischen minus 4 und 0 Grad.

Warmfront kommt in der Nacht zum Montag

Laut DWD nähert sich am zweiten Weihnachtstag allerdings von Südwesten her eine Warmfront. Während es in der Nacht zu Montag im Nordosten wenig Wolken gibt, verdichten sich diese in den anderen Landesteilen. Es kommt zu Regenfällen. Die Meteorologen warnen vor "vorübergehend erheblicher Glatteisgefahr". In der Nacht zu Dienstag kann es auch östlich der Weser örtlich glatt werden.

