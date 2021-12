Weihnachtswetter: Nasser Heiligabend in Niedersachsen Stand: 24.12.2021 08:32 Uhr Auf weiße Weihnachten werden die Niedersachsen auch in diesem Jahr vergeblich warten. Stattdessen gibt es wohl viel Regen und milde Temperaturen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) überquert heute ein Niederschlagsgebiet Niedersachsen und Bremen. Von der Küste bis in die südlichen Landesteile fällt Regen, die Temperaturen liegen im Norden voraussichtlich bei fünf Grad, im Binnenland sogar bei bis zu acht Grad. Erst zum Abend hin soll es trockener werden.

Weitere Informationen Weihnachtswetter: Zunächst Regen, dann Frost und Glättegefahr Der Reiseverkehr zu Weihnachten erhält eine zusätzliche Herausforderung: Neben Staus und vollen Zügen drohen jetzt auch noch spiegelglatte Straßen. (22.12.2021) mehr

Glätteunfälle am Tag vor Weihnachten

Am Donnerstag kam es wegen überfrierender Nässe zu Glätteunfällen in Niedersachsen. In Drochtersen im Landkreis Stade starb eine 15-Jährige. Laut Polizei hatte ein 37-Jähriger vermutlich aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über sein Auto verloren. Es geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab, prallte anschließend gegen einen Baum und schleuderte neben die Straße. Die drei Insassen auf der Rückbank waren im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer, seine zwei Kinder im Alter von vier und acht Jahren sowie ein 15-Jähriger wurden teils schwer verletzt. Die 15-jährige Tochter des Fahrers starb noch an der Unfallstelle.

In Rieste (Landkreis Osnabrück) kam am Donnerstagmittag eine 74-Jährige mit ihrem Pkw auf einer Brücke aufgrund von Glätte ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte am Straßenrand gegen einen Baum. Die Bramscherin wurde durch die Kollision leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren, teilte die Polizei mit. Im nördlichen, östlichen und südlichen Niedersachsen war es in der Nacht auf Heiligabend teilweise sehr glatt.

Videos 3 Min Kann sich der Norden auf weiße Weihnachten freuen? Es ist kalt geworden - aber wird es über die Weihnachtstage auch Schnee geben? Wetterexperte Frank Böttcher im Gespräch. 3 Min

Temperaturen gehen zurück

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag erwarten die Meteorologen kältere Luft, es soll sternenklar und frostig werden. Die Tiefstwerte liegen an der Küste bei minus zwei Grad, im Binnenland bei minus fünf Grad. Im Norden und in der Mitte Niedersachsens gibt es auch sonnige Abschnitte, zwischen Harz und Weserbergland bleibt es länger bewölkt.

Keine Niederschläge am zweiten Weihnachtsfeiertag

In der Nacht zum 26. Dezember gibt es nach Einschätzung der Meteorologen bei wolkenlosem Himmel Dauerfrost. Im Emsland sinken die Temperaturen auf minus drei Grad, an der Elbe auf bis zu minus acht Grad. Niederschläge werden am zweiten Weihnachtsfeiertag in Niedersachsen nicht erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.12.2021 | 08:00 Uhr